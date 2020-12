Alvarado quiere volver a sumar en su visita a Santiago del Estero

Desde las 21, el “Torito” y Mitre se miden en el marco de la quinta fecha de la Zona Reválida A de la Primera Nacional.

Tras dos caídas consecutivas en condición de local, Alvarado visita este domingo desde las 21 a Mitre de Santiago del Estero por la quinta fecha de la Zona A de la Reválida de la Primera Nacional, en lo que será una de las últimas chances de soñar con una posible clasificación a la próxima fase.

Aunque está lejos del líder de la zona (Barracas Central con 10 puntos) el equipo que dirige Walter Gastón Coyette sumó 4 unidades en la temporada y tiene la ambición de volver a sumar tras dos caídas seguidas. Se enfrentará a un equipo en el que las cosas no marchan mucho mejor: Mitre tiene 3 puntos producto de la misma cantidad de partidos empatados y una derrota, por ende, buscará cosechar su primer triunfo en el año.

Como sucedió en la última fecha, Alvarado no podrá contar con Tomás Mantia y Fernando Ponce ya que no se recuperaron al 100% de sus lesiones musculares. Es por eso que el once inicial que saldrá este domingo por la noche sería igual a la derrota ante Barracas Central por 1 a 0, con el juvenil Mauricio Pertierra ocupando el lugar del balcarceño.

Por su parte, los dirigidos por Hernán Darío Ortiz vienen de empatar como visitante por 1-1 frente a San Martín de San Juan y contra el Torito buscarán cortar el maleficio y sumar su primera victoria. Para este partido el entrenador del Decano no podrá contar con Rodrigo Tapia por lesión y en su lugar jugaría Matías Moisés.

El conjunto santiagueño cuenta con varios jugadores con experiencia en la primera división del fútbol argentino como son los casos por ejemplo de José San Román, Germán Voboril y Ezequiel Cérica. Además, en las filas de Mitre está un viejo conocido en Mar del Plata como lo es el exUnión, Juan Alessandroni.