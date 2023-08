Alvarado tuvo las intenciones pero no pasó del empate ante All Boys

A pesar de que el “Torito” buscó por todos los caminos, no pudo quebrar el arco rival. Fue 0 a 0 en el José María Minella.

(Fotos: Qué digital)

El fútbol no entiende de intenciones y merecimientos. Y eso quedó claro este domingo en el estadio José María Minella cuando Alvarado, que buscó por diferentes vías, no pudo quebrar el arco de un All Boys que se abroqueló en su campo y resistió. Fue 0 a 0 y ambos equipos sumaron un punto que, para un lado, es poco y dejó al conjunto con un sabor amargo, y para el otro se festejó.

Los merecimientos para el Torito fueron a partir de las intenciones que el equipo tuvo en el complemento. Allí fue cuando el arquero Lisandro Mitre se transformó en figura, gracias a cuatro atajadas que frenaron jugadas que iban camino de gol.

Por otro lado, algo llamativo e inusual en este partido fue que el elenco de Floresta sufrió menos en defensa mientras tenía un hombre menos que cuando jugaba con once jugadores. Es que a los 65’ el árbitro le mostró la tarjeta roja directa a Juan Salas y a partir de allí la visita se terminó por definir defensivamente y prácticamente sin intenciones de atacar.

El primer tiempo en cuanto a emotividad dejó mucho que desear. Ambos conjuntos priorizaron el orden defensivo y se enfocaron en no producir errores innecesarios que le pudieran costar caro. Alvarado fue el tuvo la chance más clara a los 29’ pero Nicolás Ortiz no llegó a impactar de lleno con su parietal izquierdo y la pelota de fue cerca del palo.

Para el complemento el elenco dirigido por el entrenador José María Martínez salió con una mentalidad más combativa y con la intención de arriesgar con más gente en campo contrario. Luego, la primera clarísima fue por duplicado en los pies de Mauro Albertengo, a quien le quedó la pelota después de que la peinara Robledo, pero en los dos remates del centrodelantero el arquero Lisandro Mitre respondió a la perfección.

A base de desbordes, centros y remates cerca del área, las llegadas continuaron para el elenco marplatense, que primero tuvo una clara con un disparo de media distancia por parte de Julián Vitale y después con un remate de Alan Robledo. Sin embargo, ambas jugadas se encontraron con un seguro Mitre que comenzaba a transformarse en la figura del encuentro.

All Boys estaba desesperado sin la tenencia del balón y esto fue un fiel reflejo a los 65’, cuando el lateral Juan Salas fue a barrer de forma desmedida una pelota dividida e impactó con Luis Olivera, por lo que el árbitro no dudó e inmediatamente le sacó la tarjeta roja directa.

Con un jugador menos, el equipo conducido por Norberto Paparatto se terminó de abroquelar cerca de su área para así intentar no dejarle tantos espacios para la creación a un Alvarado que, a partir de modificaciones ofensivas, se volcó decididamente a explotar las bandas y tratar de lastimar con centros.

Sin embargo, el 0 en el marcador nunca se movió y All Boys festejó el punto obtenido en Mar del Plata, mientras que Alvarado se quedó con el sabor agridulce de saber que mereció más pero el gol no llegó.

Con este resultado, el Torito acumula 33 puntos y se ubica momentáneamente en el puesto 15, a 8 unidades del último puesto clasificatorio al Reducido y a 7 de la zona roja de los descensos. El próximo partido de Alvarado será el sábado cuando desde las 16 visite a Nueva Chicago por la fecha 31 de la Zona A de la Primera Nacional.