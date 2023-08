Un Aldosivi desdibujado no salió del empate sin goles ante Tristán Suárez

El “Tiburón” no generó situaciones claras y su arquero Luis Ingolotti fue la figura en un empate 0 a 0 ante el anteúltimo de la Zona B de la Primera Nacional.

(Foto: archivo / Qué digital)

Aldosivi se encontraba ante una buena oportunidad para alejarse definitivamente de los últimos puestos y acercarse y soñar con meterse en un puesto del Reducido pero volvió a dejar una floja imagen, tuvo a su arquero Luis Ingolotti como figura y, sin siquiera rematar al arco, igualó 0 a 0 ante Tristán Suárez en el estadio 20 de octubre por la fecha 26 de la Zona B de la Primera Nacional.

El conjunto marplatense no se sintió cómodo a lo largo de todo el encuentro y perdió una buena chance para acercarse a los puestos del Reducido. Con este empate en Ezeiza y contra el anteúltimo de la tabla de posiciones, el elenco comandado por el entrenador Walter Gastón Coyette alcanzó los 30 puntos y se ubica momentáneamente en el puesto 13, a 5 unidades de la última posición clasificatoria al Reducido e ir en busca del segundo ascenso que otorga el certamen y a 7 de la zona roja del descenso a falta de ocho partidos.

Aldosivi no encontró el camino a lo largo de los 90 minutos, pero en la primera etapa fue cuando más sufrió, porque más allá de que no se hacía dueño de la pelota y ni siquiera podía pasar la mitad de cancha y mucho menos acompañar en la zona ofensiva a un solitario Tobías Cervera, el arquero Luis Ingolotti se convirtió en el jugador determinante para que el marcador no salga del 0 a 0.

La primera clara para Tristán Suárez fue a los 14′ cuando sorpresivamente Braian Miranda escapó de su marca, se acomodó para su derecha y mediante un potente remate movió el arco luego de que su remate se estrellara en el travesaño. Dos minutos más tarde fue la primera reacción de Ingolotti que se arrojó hacia su derecha para sacar un disparo bien direccionado por parte de Nicolás Álvarez y luego, a los 27′, el arquero juvenil salió rápido y bien y le achicó los espacios a un Brambillo que remató dentro del área pero que se encontró con el cuerpo de Ingolotti que pudo alejar el peligro.

En cuanto al segundo tiempo el Lechero no contó con la fluidez y los movimientos que supo encontrar a lo largo de los primeros 45′, por lo que el Tiburón no sufrió tanto en defensa. Asimismo, tampoco pudo sentirse cómodo en el juego y la pelota la tenía muy poco tiempo en su poder, más allá de un desborde de Olivares que terminó en córner.

Fue así que Aldosivi, nuevamente con Luis Ingolotti como figura, no hizo mucho para quebrar el 0 y se trajo un punto con sabor a poco de Ezeiza ante un rival que se encuentra en la zona roja de los descensos. El próximo encuentro del elenco marplatense será el viernes cuando desde las 18 reciba en el estadio José María Minella a Atlético Rafaela por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional.