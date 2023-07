Aldosivi golpeó en los momentos oportunos y sumó un necesario triunfo

El “Tiburón” venció por 2 a 0 a Mitre de Santiago del Estero y volvió a festejar fuera de Mar del Plata después de algo más de dos meses.

(Foto: prensa Mitre)

Aldosivi de Mar del Plata sumó este lunes un necesario triunfo en Santiago del Estero ante Mitre por 2 a 0 que le posibilitó conseguir los primeros puntos en la era Walter Gastón Coyette y, además, volver a sumar de a 3 puntos como visitante después de algo más de dos meses.

El Tiburón llegaba a la fecha 22 de la Zona B de la Primera Nacional con una racha adversa de seis derrotas en los últimos siete encuentros, y después de lo que fue el debut con derrota de Coyette como entrenador ante Quilmes. En este marco, el conjunto marplatense tenía la obligación de sumar, algo que finalmente hizo gracias a los goles de Claudio Riaño y Emanuel Iñiguez.

Y la victoria de Aldosivi en Santiago del Estero ante Mitre se dio gracias a que golpeó en los momentos oportunos -tanto en el inicio como cerca del cierre del primer tiempo-, y que en el complemento no sufrió en ningún pasaje ante una muy pobre actuación ofensiva del conjunto dirigido por Alfredo Grelak.

Con este resultado, el Tiburón alcanzó los 25 puntos, se alejó 3 unidades con respecto a los últimos de la tabla de posición de la zona (Villa Dálmine 16 y Tristán Suárez 17) y además acortó la brecha con el último puesto clasificatorio al Reducido ya que justamente esa posición la ubica Mitre, el rival de esta fecha, que tras la derrota de este lunes continúa con 32 puntos.

Cuando el partido todavía no se había acomodado y el ritmo no se había consolidado, Aldosivi golpeó a partir de una individualidad de Tobías Cervera en la cual apiló a dos adversarios y asistió a Riaño, que a pesar de estar presionado por un central eso no le impidió controlar la pelota y definir rápidamente contra un palo para abrir el marcador a tan solo 5′ de haber comenzado.

A partir del primer tanto, el encuentro entró en un bache que benefició al conjunto marplatense y del que le costó salir al local. Recién a los 34′, mediante un centro de Germán Díaz, Mitre reaccionó y tuvo su primera situación clara pero el cabezazo del exAldosivi Santiago Rosales encontró bien ubicado al arquero Luis Ingolotti que se quedó en sus manos con el peligro.

Y antes de que finalizara el primer tiempo, el Tiburón volvió a golpear: fue a los 42′ por medio de una pelota parada ejecutada al corazón del área por el hoy capitán Juan Manuel Olivares, y allí Emanuel Iñíguez fue a buscar la pelota con vehemencia, se anticipó a todos y con un cabezazo anotó el 2 a 0 ante una tardía reacción del arquero Kevin Larrea.

El trabajo ya estaba hecho para el conjunto marplatense y solo necesitaba aguantar las embestidas de Mitre en el complemento, algo que finalmente sucedió sin subir ante un rival con muy pocas ideas y claridad en los últimos metros del campo de juego.

Con la primera victoria en la era Coyette, ahora Aldosivi regresa a Mar del Plata para comenzar a pensar en su siguiente partido que se disputará en el estadio José María Minella ante Brown de Adrogué el próximo lunes desde las 18 por la fecha 23 de la Zona B de la Primera Nacional.