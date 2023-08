Aldosivi y Estudiantes de Buenos Aires se repartieron puntos en el Minella

(Foto: prensa Aldosivi)

En el estadio José María Minella, Aldosivi y Estudiantes de Buenos Aires igualaron 1 a 1 en un encuentro en el que la paridad fue absoluta de principio a fin. Por la fecha 25 de la Zona B de la Primera Nacional, el juego fue luchado y friccionado en la mitad de cancha. Si bien ambos intentaron quebrar el férreo bloque defensivo, la paridad se hizo dueña del partido y ambos equipos sumaron un punto.

El marcador se abrió a los 36’ de la primera parte mediante una gran asociación por el centro del campo y un buen remate de Nicolás Fernández, mientras que minutos después Tobías Cervera volvió a marcar en el torneo y estampó el 1 a 1 a raíz de un grosero error del arquero Matías Vega.

El juego a lo largo de los primeros 45’ fue equilibrado, en el que ambos equipo, con sus diferentes armas, insinuaba cerca del área rival. Aldosivi mediante incesantes trepadas de Ian Escobar y Elías Brítez por dentro, más la siempre presencia de Tobías Cervera, mientras que la visita era vertical y llegaba en ofensiva con mucha gente.

Más allá de remates de Brítez y Curuchet sin demasiado peligro, el juego no pasaba por demasiadas emociones. Hasta que a los 36’, en una gran sociedad por dentro entre Tomás Blanco y Sebastián Fernández, Estudiantes de Buenos Aires abrió el marcador con una buena definición esquinada del lateral izquierdo.

Pero a falta de pocos minutos y de ideas creativas y cuando todo hacía indicar que el marcador no se iba a volver a cambiar, Aldosivi tuvo un tiro libre desde un costado del campo, Olivares metió un centro envenenado que picó antes de que llegue a las manos del experimentado arquero Matías Vega, pero el exTiburón no la pudo dominar y el rebote le quedó servida a Pesadilla Cervera, que no perdonó el regalo de cumpleaños -este domingo cumplió 21 años- y marcó el 1 a 1 para el final de la primera mitad.