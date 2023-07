Coyette se presentó en Aldosivi: “Somos el equipo grande de la categoría”

El flamante entrenador hizo referencia a su idea de juego, sus objetivos y si al aceptar la propuesta del “Tiburón” pensó en su reciente paso por Alvarado.

Por: Federico Iavagnilio redaccion@quedigital.com.ar @FedeeIava

La era Walter Gastón Coyette como entrenador de Aldosivi ya está en marcha. Luego de la oficialización de su llegada, este jueves se realizó la conferencia de prensa luego del entrenamiento matutino en el que se refirió acerca de su idea de juego, el objetivo que tiene en su nuevo club y, por supuesto, sobre su reciente paso por Alvarado. “Somos el equipo grande de la categoría”, aseguró el flamante DT.

Después de ser oficializado este miércoles por el Tiburón y de haberse presentado ante sus nuevos dirigidos, este jueves se realizó en el Predio Deportivo ubicado en Punta Mogotes la conferencia de prensa en la que no le escapó a las preguntas y dejó en claro su ambición para afrontar la última parte de la temporada de la Primera Nacional, ser protagonista y soñar con luchar por el segundo ascenso que otorga la categoría.

“Somos el equipo grande de la categoría. Somos conscientes que el objetivo es uno solo, y todos venimos por lo mismo. Sabemos la situación, que estamos un poco lejos, pero obviamente apuntamos a entrar al Reducido, a llegar lo más lejos posible y estar cerca de los punteros, que nos va a dar la chance para ascender”, manifestó el entrenador de 47 años nacido en Avellaneda.

El ex creador de juego de Lanús, Huracán, Chacarita, entre otros, y además campeón mundial sub 20 en 1995, mencionó que se encontró “con un equipo con muchas ganas de salir” y que “son conscientes” de la situación en la que está: “Esto es lo principal para dar ese puntapié inicial”, manifestó.

En cuanto a su idea de juego, y tal como expresaba cuando fue entrenador de Alvarado hace apenas un año y medio, Coyette explicó cómo quiere que el equipo funcione: “Vamos a ver a un equipo siempre protagonista desde la pelota, con ideas claras de juego y que presione bien alto”.

En esta línea agregó: “Estamos convencidos de que tenemos un plantel con la capacidad y las características de los jugadores para poder llevar adelante mi idea de juego. Obviamente que necesitamos un tiempo e ir progresivamente. No podemos de entrada que se vea el mejor juego, eso será con el correr de los partidos. Ojalá sea lo antes posible y que los resultados ayuden. Tenemos la total confianza y la esperanza de que el equipo tiene que jugar mejor y tiene que andar mejor”.

La llegada de Walter Gastón Coyette como entrenador de Aldosivi llamó la atención en Mar del Plata debido a la rapidez con la que se concretó la negociación después de la renuncia de Fernando Teté Quiroz y, principalmente, por su reciente paso por Alvarado, su clásico rival de la ciudad, donde estuvo a lo largo de casi dos años.

Ante la consulta si al ser llamado por la dirigencia de Aldosivi con la intención de que asuma como entrenador llegó a pensar sobre su paso por Alvarado, Coyette sostuvo: “Yo soy un profesional, y soy agradecido a todos los clubes que dirigí y ni hablar de los que me vienen a buscar, asique no pasa por el color y la camiseta. Soy agradecido a todos y ni hablar ahora que estoy enfocado en Aldosivi que es el club que me contrató y apostó por este cuerpo técnico. Vamos a hacer lo imposible para lograr el objetivo“.

El último club al que dirigió fue Quilmes, donde estuvo 19 partidos y, sin alcanzar los mejores resultados, en diciembre del año pasado dio un paso al costado. Después de esto, estuvo siete meses sin dirigir a ningún club, a lo que Coyette explicó: “He tenido posibilidades de trabajo, he tenido reuniones con otros equipos y creo que era un momento donde tenía que esperar un poco, evaluar otras cosas y hasta hice una restructuración del cuerpo técnico. Me tomé un tiempo más para analizar muchas cosas. Creía que venía bien parar un poquito la pelota, evaluar mucho, ver la categoría un poco desde afuera para ver cómo está, a qué están jugando, qué están buscando y creo que eso me sirvió para crecer y encarar este proceso con lo mejor”, puntualizó.

Su nuevo cuerpo técnico está compuesto por Sebastián Ereros y Sebastián Rusculleda como ayudantes de campo, Ulises Leguizamón y Silvio Desio como los preparadores físicos y Jesús García es el entrenador de arquero.

El gran debut en el banco de Aldosivi por parte de Coyette será el domingo, cuando desde las 20.30 (en los últimos días adelantaron el horario ya que se iba a jugar a las 21.10) reciba justamente a su exclub, Quilmes, en el estadio José María Minella por la fecha 21 de la Zona B de la Primera Nacional. “Son pocos días para el primer partido pero vamos a hacer lo mejor y los jugadores ya me demostraron desde el miércoles que tienen la ilusión de salir adelante y están con el objetivo claro”, se refirió a su primer partido en el banco del Tiburón.

Actualmente y con 42 puntos en juego, el conjunto marplatense se ubica en el puesto 14 con 22 puntos producto de seis victorias, cuatro empates y diez derrotas, a solo 6 unidades del último puesto clasificatorio al Reducido en busca del segundo ascenso que otorga el certamen, aunque solamente se encuentra por encima de Racing de Córdoba (20), Tristán Suárez (17), Chaco For Ever (16) y Villa Dálmine (15).