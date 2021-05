Círculo Deportivo juega en Chivilcoy con el objetivo de sumar su primera victoria

Luego de tres empates consecutivos, el “Papero” visita a Independiente desde las 16 por la quinta fecha de la Zona A del Federal A.

(Foto: prensa Círculo Deportivo)

Círculo Deportivo de Otamendi pudo volver al gol en lo que va el campeonato pero aún no consiguió el objetivo de ganar. Es con esa intención que este domingo desde las 16 se enfrenta en condición de visitante ante Independiente de Chivilcoy por la quinta fecha de la Zona A del Federal A.

El Papero, con Gustavo Noto a la cabeza, emprendió viaje a Chivilcoy el sábado luego de a práctica matutina. Para este encuentro la noticia más sobresaliente es que podrán contar por primera vez con Diego Ftacla, quien se había lesionado en la pretemporada, hizo un trabajo especial con el preparador físico y ya está en condiciones de sumar minutos.

A su vez, no todas son buenas noticias ya que para este encuentro no estará el desequilibrante Matías Reali, quien había salido a los 32′ en el anterior partido ante Estudiantes de San Luis por una luxación en el hombro derecho y que se perderá algunas fechas del Federal A. En su lugar ingresaría Ever Ullúa.

Círculo Deportivo acumula tres puntos producto de tres empates de manera consecutiva (Olimpo, Peñarol de Chimbas y el Albiverde) y una sola derrota ante Deportivo Madryn en el debut del certamen. Es por eso que en la Zona A se encuentra en el puesto 14, solo por encima de Camioneros y Estudiantes de San Luis que acumulan un punto.

Por su parte, Independiente de Chivilcoy llega de empatar 1 a 1 en condición de visitante ante Cipolletti, uno de los grandes protagonistas y punteros del certamen. Además, hasta el momento cayó en e debut ante Peñarol de Chimbas, venció a Estudiantes y empató con Ciudad Bolívar y se ubica en la décima ubicación.