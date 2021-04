Círculo Deportivo sigue sin anotar pero sumó un punto ante Olimpo

El “Papero” y el “Aurinegro” igualaron 0 a 0 por la segunda fecha del Federal A. La última vez que Círculo anotó un gol fue hace más de 13 meses.

(Foto: prensa Olimpo)

Círculo Deportivo de Otamendi sigue sin poder convertir y este domingo igualó 0 a 0 ante Olimpo de Bahía Blanca en el estadio Guillermo Trama en el marco de la segunda fecha de la Zona A del Federal A.

En un partido en el que le costó fluir en el juego y, donde a pesar de diferentes modificaciones, no tuvo situaciones claras para anotar, el Papero sumó su primer punto en el certamen luego de lo que fue el debut con derrota por 1 a 0 ante Deportivo Madryn.

El maleficio se agranda. La última vez que Círculo Deportivo anotó un gol fue hace más de trece meses, cuando venció por 2 a 0 a Camioneros el 13 de marzo del 2020 mientras el entrenador era Alexis Matteo. Luego pasó Facundo Oreja por la conducción técnica con seis partidos sin poder convertir y ahora, con Gustavo Noto como director técnico, el de este domingo fue el segundo encuentro sin festejo.

Al Papero se le complicó el juego a lo largo de los 90′. En lo que respecta a lo colectivo, no pudieron hilvanar pases que provocaran situaciones de mitad de cancha hacia adelante y en cuanto a las individualidades, prácticamente los desequilibrantes Matías Reali, Enzo Astíz y Enzo Vértiz no pudieron con sus marcadores en el primer tiempo, y en el complemento, sucedió algo similar con el ingreso de Jonatan Benedetti, por lo que no inquietaron al arquero Aurinegro Lucas Álvarez.

Por su parte, la visita intentó poblar el área rival en cada embestida contra el arco. La más clara fue a los 10′ cuando Pablo Soda remató y el experimentado arquero Sergio Del Curto logró desviar la trayectoria del balón con la palma de su mano, luego la pelota pegó en el palo y cuando quedaba cerca de la línea, Bruno Vedda la despegó para que se esfumara el peligro.

La otra situación concreta fue a los 30′ con un doble cabezazo en el área entre Brian Guille y Facundo Silva, jugada en la que tuvo que volver a aparecer Del Curto para ahogar el grito de los bahienses y mandar la pelota al córner.

En el complemento la defensa del Papero estuvo más sólida y los atacantes del elenco bahiense no encontraron los momentos ni los espacios para ser profundos por los costados de la cancha. Este empate en 0 significa que tanto Círculo Deportivo como Olimpo suman su primer punto en la Zona A del Federal A luego de lo que fue un debut con derrota.

El próximo partido del elenco de Otamendi por el certamen del ascenso argentino será en condición de visitante ante Peñarol de Chimbas por la tercera fecha.