Círculo Deportivo no puede levantar cabeza y cayó ante Bolívar

El “Papero” recibió otro duro golpe, perdió 2 a 0 ante el “Celeste” y en lo que va del Federal A sigue sin conocer la victoria.

(Foto: prensa Círculo Deportivo)

Círculo Deportivo de Otamendi no puede levantar cabeza en el certamen y este lunes recibió otro duro golpe ya que cayó por 2 a 0 ante Ciudad Bolívar y sumó su tercera derrota consecutiva, en el marco de la séptima fecha de la Zona A del Federal A. Este encuentro contó con la particularidad de que al no disputarse por cuestiones sanitarias en Bolívar, se jugó en el estadio “Guillermo Trama” de Otamendi pero el Papero hizo de “visitante”.

En lo que fue la reanudación de la actividad deportiva después del parate de tres semanas en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país y las restricciones implementadas, Círculo Deportivo tuvo un correcto primer tiempo pero, después del gol que abrió el marcador de Santiago Izaguirre a los 65′, el rendimiento comenzó a bajar.

Tanto es así que, a pesar del ingreso de Enzo Astiz para generar asociación y desequilibrio en mitad de cancha hacia adelante, rápidamente llegó el tanto de Alfredo Troncoso para sentenciar el encuentro 2 a 0 y complicar aún más la situación del elenco de Otamendi en el encuentro y, también, en el certamen.

Es que desde antes del comienzo de la pandemia que Círculo Deportivo no puede ganar. La última victoria del equipo se dio el 13 de marzo del 2020, cuando venció a Camioneros por 2 a 0 con tantos de Nahuel Pájaro y Astiz, cuando el entrenador era Alexis Matteo. Después el marplatense Facundo Oreja se hizo cargo del equipo pero solamente estuvo seis fechas en el torneo transición, y ahí el equipo no solo no ganó, sino que tampoco anotó goles.

Para esta temporada y certamen llegó como la cabeza de grupo el experimentado Gustavo Noto, con quien el equipo volvió al gol pero aún lleva siete jornadas en la Zona A sin poder sumar de a tres puntos. Es por eso que se ubican en el decimoquinto lugar del grupo con solamente tres puntos producto de tres empates y cuatro derrotas.

Para el próximo encuentro, el Papero deberá viajar hasta General Pico donde lo recibirá Ferro para disputar la octava fecha del Federal A, aún con día y horario a confirmar.

AMPLIAREMOS