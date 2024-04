Círculo Deportivo superó a Kimberley a domicilio por el Federal A

SÍNTESIS

Kimberley (0): Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe, Franco Mañas; Santiago Vázquez, Nahuel Roselli, Agustín Vázquez, Ezequiel Goiburu; Martín Schlotthauer y Leonel Iriarte. DT: Mariano Mignini.

Círculo Deportivo (1): Facundo Désima; Leonardo Zaragoza, Agustín Solveyra, Jorge Farías y Nicolás Inostroza; Diego San Julián, Ricardo Priori, Gastón Gómez y Bruno Costella; Lucas Jofre y Damián Villalba. DT: David Ramírez.

Cambios en el PT: 17′ Imanol Iriberri por Villalba (C).

Cambios en el ST: Desde el inicio, Tomás Sposato por Inostroza (C), 15′ Kevin Collazo por Goiburu (K), Tomás Loscalso por Gómez (K) y Jonathan Zárate por Roselli (K), 21′ Maximiliano Coronel por Farías (C) y Braian Heredia por Costella (C), 28′ Federico Moreno por Sposato (C), 30′ Diego Martínez por Schllothauer (K) y 39′ Maximiliano Elsener por Vázquez (K).

Goles: PT 13’ Villalba (C).

Árbitro: Joaquín Gil.

Estadio: José Alberto Valle.