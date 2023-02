Con el objetivo de sumar 3 puntos, Aldosivi recibe a Chaco For Ever

Desde las 17, el “Tiburón” buscará cosechar su primer triunfo en la temporada en el estadio José María Minella.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Luego del positivo punto conseguido en Jujuy, Aldosivi buscará este domingo sumar su primera victoria en el campeonato de Primera Nacional cuando desde las 17 reciba en el estadio José María Minella a Chaco For Ever en el marco de la tercera jornada de la Zona B.

Atrás quiere dejar el debut con derrota como local ante Independiente Rivadavia de Mendoza. El Tiburón desea que el punto obtenido ante Gimnasia de Jujuy el fin de semana pasado sea el trampolín necesario para tener un buen comienzo en la temporada.

Y por la continuidad de la Primera Nacional, el conjunto marplatense recibe a Chaco For Ever, elenco chaqueño que tras las dos primeras jornadas cosecha 3 puntos producto de una victoria como local en la jornada anterior por 2 a 1 ante la Lepra mendocina y una caída en el debut del año como visitante por 2 a 0 contra Deportivo Maipú.

Para este compromiso, el entrenador Fernando Teté Quiroz no solo que mantendría la línea de cinco defensores con la que salió desde el inicio en Jujuy, sino que saldría con el mismo once. Asimismo, una de las dudas es el posible ingreso en el once inicial de Facundo Curuchet -autor del gol del empate del fin de semana pasado-, mientras que también podría meterse nuevamente Emanuel Maciel, quien se recuperó de una molestia física y vuelve a estar a las órdenes del DT.

VENTA DE ENTRADAS

Con respecto a la venta de entradas, Aldosivi informó que este domingo habrá disponibles en el predio del club ubicado en Punta Mogotes de 10 a 14, mientras que también se venderán en Tienda Tiburón, ubicado en Olavarría al 2967 de 10 a 16. De todas maneras, no se podrán adquirir remanentes en las boleterías del estadio José María Minella por disposición de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).



Las populares generales tienen un valor de $2900, mientras que la popular para mujeres y personas jubiladas tienen un costo de $1500 y para los menores sale $900. A su vez, la platea descubierta norte tiene un costo de $3500. Cabe recordar que la platea cubierta del estadio mundialista continúa inhabilitada por fallas estructurales, por lo que no habrá público en ese sector, mientras que los socios y las socias con carnet al día ingresan sin necesidad de sacar las entradas.