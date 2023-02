Aldosivi fue superior y festejó su primera victoria en la temporada

Con goles de Facundo Pereyra y Claudio Riaño, el “Tiburón” venció por 2 a 0 a Chaco For Ever.

(Fotos: prensa Aldosivi)

Por: Federico Iavagnilio redaccion@quedigital.com.ar @FedeeIava

En el fútbol con el merecimiento no alcanza, pero este domingo Aldosivi no solamente fue superior e inteligente, sino que además golpeó en los momentos oportunos y consiguió su primera victoria en la temporada ante Chaco For Ever por 2 a 0 en el estadio José María Minella.

Por la tercera fecha de la Zona B de la Primera Nacional, el elenco marplatense tuvo una buena actuación ante sus hinchas y festejó por primera vez en el año gracias a los goles de Facundo Pereyra en la primera parte y de Claudio Riaño en el complemento.

El entrenador Fernando Teté Quiroz volvió a parar el mismo once que visitó el fin de semana pasado a Gimnasia de Jujuy, con una línea de cinco defensores bien abierta y con un eje de campo de buen pie con Turraca por el centro y sobre sus costados Morello y Olivares.

Y en la primera que logró ser profundo el elenco marplatense castigó: el “10” Olivares habilitó al hoy carrillero Rufino Lucero que rompió por el costado y rápidamente metió un centro atrás para la llegada de Facundo Pereyra para definir junto al palo izquierdo del arquero y meter la ventaja por 1 a 0 a los 16’.

Luego el trámite del encuentro fue chato, incluso Chaco For Ever tuvo que cambiar repentinamente su planteo con el resultado en contra, aunque le costó romper un muy marcado sistema de cuatro defensores, cuatro volantes y dos puntas con poco movimiento.

Y sobre el final de la primera parte el Tiburón estuvo muy cerca de estirar la ventaja, pero el arquero Gastón Canuto detuvo el cabezazo de Morello que llevaba dirección de gol.

Para el complemento, y con la obligación de ir a buscar un poco más y romper el rígido sistema táctico, el entrenador visitante realizó varias modificaciones en los primeros minutos. Con mayor presencia en campo rival y buenas intervenciones del “10” Javier Bayk y el ingresado Federico Boasso, el elenco chaqueño buscaba las vías para acercarse al área pero sin conseguir lastimar.

Y fue en una contra perfectamente ejecutada por Aldosivi que a los 71’ selló la victoria. La contra fue comandada por Olivares, que con espacio metió un pase filtrado para Pereyra y éste, inteligentemente, asistió al centro del área a Claudio Riaño que con una definición exquisita marcó el 2 a 0, el primero en su cuenta personal con la camiseta del Tiburón.

El partido entró en una meseta que favoreció al local, que fue inteligente en todo momento y se abroqueló en su campo de juego, imposibilitando así que el rival se asociara y creciera en el campo.

Fue así que Aldosivi sumó por primera vez 3 puntos que son necesarias para no comenzar el año en las últimas posiciones. El próximo encuentro del equipo del Puerto será el domingo, cuando desde las 21.30 visite a Quilmes por la cuarta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.