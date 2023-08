Con la urgencia de un triunfo, Aldosivi recibe a Atlético Rafaela

El “Tiburón” recibe desde las 18 a la “Crema” con la necesidad de sumar para alejarse de la zona baja y acercarse al Reducido.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Algo relegado de las principales posiciones, Aldosivi tiene la urgencia de volver al triunfo para alejarse de los últimos puestos y acercarse al Reducido: este viernes se encuentra ante una nueva chance al recibir a Atlético Rafaela desde las 18 en el estadio José María Minella por la fecha 27 de la Zona B de la Primera Nacional.

Tras 26 partidos disputados y a falta de ocho encuentros, el Tiburón cosecha 30 puntos y se ubica en el puesto 14 de la tabla, a 7 puntos del último puesto clasificatorio al Reducido y con misma distancia de la zona roja de los descensos.

Para este compromiso Aldosivi deberá cambiar la opaca imagen que dejó en el empate sin goles ante Tristán Suárez, partido en el cual ni siquiera pateó al arco a lo largo de los 90 minutos.

La mala noticia tiene que ver con una sobrecarga del musculo semitendinoso izquierdo por parte del volante Juan Manuel Olivares, por lo que el entrenador Walter Gastón Coyette pierde a su jugador más creativo y asociativo. Si bien el DT no dio a conocer el once titular, su reemplazante no saldría de Manuel Panaro y Brian Guerra.

Aldosivi buscará cortar una racha de tres partidos sin ganar ante Atlético Rafaela, equipo que se encuentra en el quinto puesto de la Zona B con 42 puntos y llega a este juego con una racha positiva de cinco partidos sin perder, con tres victorias y dos empates. El fin de semana pasado igualó en 1 ante Estudiantes de Buenos Aires.

VENTA DE ENTRADAS

Con respecto a la venta de entradas, Aldosivi informó que este viernes se podrán adquirir los tickets en Tienda Tiburón, ubicada en Olavarría al 2967, de 10 a 17 y en su predio deportivo ubicado en avenida De los Trabajadores al 1800, de 10 a 14. Asimismo, no se podrán adquirir remanentes en las boleterías del estadio José María Minella por disposición de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).

A partir de la última devaluación sufrida, los precios sufrieron un significativo aumento ya que las populares generales tienen un valor de $4000 (estaban $2900), mientras que la popular para mujeres y personas jubiladas tiene un costo de $2000 (antes costaban $1500) y para los menores $1200 (antes estaban $900).

A su vez, la platea descubierta norte tiene un costo de $4500 (estaban $4000) mientras que los socios y las socias con carnet al día ingresan sin necesidad de sacar las entradas y se ubicarán en el sector norte del estadio. La platea cubierta del estadio mundialista continúa inhabilitada por fallas estructurales, por lo que no habrá público en ese sector.