Copa Davis: dura e inesperada derrota de Argentina ante Suecia

En el debut del grupo de la fase final, los dos singlistas argentinos perdieron. Luego, en el tercer juego, el marplatense Zeballos junto a González sumó una victoria.

(Foto: Kosmos Tennis)

En el debut de la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis 2022, la Selección Argentina de tenis sufrió una dura e inesperada derrota ante Suecia por 2 a 1. El combinado nacional perdió los dos partidos de singles y recuperó un punto gracias a la victoria de la pareja de dobles compuesta por el marplatense Horacio Zeballos y el tandilense Máximo González.

El partido inaugural lo tuvo a Sebastián Báez -singlista 2 y 37 del mundo- ante el sueco Elías Ymer (117 en el Ranking) y en un encuentro deslucido en el que el bonaerense rindió por debajo de las expectativas, cayó por 6-4, 3-6 y 7-6 (7-4) luego de dos horas y media de juego en el estadio Unipol Arena de la ciudad de Bologna.

Luego de la sorpresiva derrota, fue el turno del mejor singlista argentino, Diego Peke Schwartzman (actual 17 del Ranking), que tenía la obligación de ganar su encuentro para igualar la serie y dejar en manos del dobles la posibilidad de ganarle a Suecia.

Pero de forma increíble y para sorpresa de todos, el Peke tampoco pudo con su adversario, y cayó ante Mikael Ymer (98 del mundo) por 6-2 y 6-2 tras una hora y 36 minutos de juego.

Ya con la serie definida a favor de Suecia -selección que a priori es la más débil del grupo-, fue el turno del tercer y último partido del día. Y fue en el dobles donde Argentina rescató un punto aunque no le resultó nada sencillo luego de perder el primer set.

Con el tenista marplatense Horacio Zeballos (11 del mundo en dobles) junto al tandilense Máximo Machi González (51 en la modalidad), el conjunto capitaneado por Guillermo Coria logró la primera victoria por 3-6, 6-3 y 6-2 por sobre André Goransson y Elías Ymer en una hora y 42 minutos para terminar la serie 2 a 1 a favor de los europeos.

“Si de algo sirve tener años y experiencia es para sacar para adelante partidos como este. Contra Bielorussia también pasó algo similar contra dos chicos que no conocíamos tanto , y después de ir abajo nos acomodamos. Hoy pasó algo así porque empezamos 0-2 abajo y fue duro. Esto sigue y a pesar de perder esta serie vamos a tener chances, somos argentinos y lo que más sabemos es luchar, así que eso lo vamos a hacer hasta el último punto”, manifestó Horacio Zeballos una vez concluido el partido de dobles a los micrófonos de TyC Sports, y agregó: “Elijo soñar, venimos de abajo y no hay nada que perder. Estamos acá en una cancha dejando todo en cada entrenamiento y solo queda adaptarnos y mejorar esas cositas que hoy no salieron tan bien”.

En lo que respecta al Grupo A de la Copa Davis, el cual conforma Argentina, este miércoles continuará con el partido entre el anfitrión Italia, con tenistas de la categoría de Jannik Sinner (11), Matteo Berrettini (15), Lorenzo Musetti (30), Fabio Fognini (55) y el doblista Simone Bolelli (23 en el escalafón de parejas), ante Croacia, que sufrió la baja de Marin Cilic (16) pero que cuenta con Borna Coric (26), campeón el mes pasado en el Masters 1000 de Cincinnati, y la reconocida pareja de dobles integrada por Mate Pavic (9) y Nikola Mektic (10), quienes durante varios meses fueron los mejores del mundo.

En cuanto a Argentina, ahora tendrá días de descanso ya que en la continuidad de la Zona A de la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis 2022 se medirá ante el local Italia el viernes, mientras que el sábado cerrará la fase ante Croacia. Estas dos series, al igual que la de este martes, comenzarán a las 10 de la mañana, horario argentino.

Cabe mencionar que las Finales de la Copa Davis 2022 se desdoblan en dos etapas. La primera parte es una fase de grupos que se disputa en simultáneo en cuatro sedes europeas (Bologna, Valencia, Hamburgo y Glasgow), siempre en canchas rápidas bajo techo. Las series se juegan en tres partidos al mejor de tres sets y los dos primeros equipos de cada grupo avanzan a la fase de eliminatorias, que tendrá lugar en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en Málaga, España, del 21 al 27 de noviembre de 2022, a partir de la instancia de cuartos de final.