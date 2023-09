Aldosivi empató con el último de la tabla y sigue comprometido

El “Tiburón” lo ganaba de local con gol de Elías Britez pero terminó igualando con Villa Dálmine 1 a 1 y quedó a cinco del desempate por el descenso.

(Foto: prensa Aldosivi)

Aldosivi volvió a convertir después de cinco partidos pero no lo pudo aguantar ante Villa Dálmine, último de la Zona B, y empató 1 a 1 en el José María Minella por la fecha 31 de la Primera Nacional. Este resultado deja al Tiburón con 33 puntos, a cinco unidades de la anteúltima posición, que obliga a jugar un partido por la permanencia, cuando todavía restan tres fechas.

El conjunto del Puerto arrancó el duelo con Villa Dálmine sabiendo que un triunfo lo llevaría a siete de Tristán Suárez, que no pudo sostener su victoria parcial ante Gimnasia de Jujuy. Para conseguirlo, la apuesta de Mariano Charllier fue audaz. Laterales adelantados y centrales abiertos para asegurar con Federico Bravo una salida limpia y con Juan Manuel Olivares como creativo para repartir el juego entre los hombres de arriba.

Mientras en los papeles la propuesta sonaba atractiva, más para un equipo que llevaba siete partidos sin ganar y cinco sin convertir, la puesta en práctica no terminó de ser satisfactoria. En ese sentido, el manejo de la pelota durante el primer tiempo pecó de monótono y se diluyó en impresiones. Facundo Curuchet y Facundo Pereyra no terminaron de conectarse y Claudio Riaño no contó con canales de abastecimiento para entrar en juego.

Dálmine, por su parte, obstruyó sin demasiadas dificultades los avances del Tiburón y, aunque modesto en ofensiva, se las ingenió mediante envíos aéreos para llamar la atención de una defensa adelantada. Por esa vía, la visita generó a los 23’ la jugada más clara de la primera mitad pero Joaquín Molina, molestado por Stéfano Callegari, no pudo cabecear con comodidad y la pelota se fue cerca del palo izquierdo de Luis Ingolotti.

Para el complemento, los planes iniciales quedaron en los vestuarios y el partido adquirió un ida y vuelta impredecible. Sin preámbulos, el conjunto Violeta sorprendió al minuto con un remate de Francisco Molina que el arquero del Tiburón mandó al córner.

Envuelto en el golpe por golpe, Aldosivi tomó a Dálmine descompuesto a la salida de un córner y, después de una gran conducción de Curuchet, Elías Britez a los 11’ rompió la sequía con una gran definición por encima del arquero.

Sin embargo, la alegría no le duró más de diez minutos. Si a los 19’ la visita coqueteó con el empate, un minuto más tarde lo concretó a través del miramarense y ex Círculo Deportivo Vicente Barberini que entró al área para ponerle la punta del pie a un centro desde la derecha de Laureano Tello y estampar el 1 a 1.

Con la igualdad, Aldosivi salió a buscarlo impaciente y en el desorden lo pudo ganar a los 27’ con un remate en el palo pero también se descuidó y quedó expuesto a un Villa Dálmine que en más de una ocasión merodeó el área del Tiburón con cierto peligro.

Aunque pudo convertir después de cinco partidos, el interinato de Mariano Charllier aún no conoce triunfos y Aldosivi ya suma ocho sin victorias. Con este nuevo empate el Tiburón suma 33 puntos, cinco por encima de Tristán Suárez cuando quedan nueve por jugar. El lunes 2 de octubre visitará a Deportivo Riestra desde las 15:30 con el objetivo de sumar de a tres para empezar a asegurar su permanencia.