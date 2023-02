“Dibu” Martínez, entre los tres arqueros finalistas para el premio The Best por FIFA

El marplatense de 30 años está entre los tres mejores arqueros del 2022 junto al belga Thibaut Courtois y el marroquí Yassine Bounou.

(Foto: Fernando Gens / Télam)

La FIFA anunció este miércoles a los tres finalistas para el premio The Best al mejor arquero 2022 en el que se encuentra el marplatense y campeón del mundo Emiliano Dibu Martínez junto al belga Thibaut Courtois y el marroquí Yassine Bounou.

En los primeros días del 2023, se conocieron a los cinco nominados al mejor arquero de la temporada 2022 y a raíz de eso, comenzó la votación en la que votaron “un panel de expertos”, los capitanes y los entrenadores de cada seleccionado y el público en general.

Cada uno de los votantes eligió su primera, segunda y tercera opción (cinco puntos para el primero, tres para el segundo, uno para el tercero), por lo que los más votados fueron Dibu Martínez del Aston Villa y Selección Argentina, Courtois del Real Madrid y Bélgica y “Bono”, del Sevilla y Marruecos.

Ante esto, los arqueros que estaban nominados y quedaron fuera de la posibilidad de quedarse con el premio The Best fueron los brasileros Álisson Becker (Liverpool) y Ederson (Manchester City).

Según dieron a conocer desde la FIFA, si los finalistas empatan en puntos, el ganador se determinará por quien tenga más elecciones en el primer lugar. A su vez, el proceso de votación es supervisado por observadores independientes y los resultados finales serán dados a conocer en la ceremonia a llevarse a cabo el próximo lunes 27 de febrero en París.

Por otra parte, este jueves se publicarán los nombres de los finalistas de los premios The Best al Entrenador de la FIFA (nominado Lionel Scaloni), tanto de fútbol femenino como de masculino y, el viernes, los finalistas de las categorías The Best a la Jugadora de la FIFA, The Best al Jugador de la FIFA (nominados Lionel Messi y Julián Álvarez) y del premio Puskás de la FIFA.

Más allá de la temporada irregular que tuvo el Aston Villa en la Premier League, sin dudas que Dibu Martínez se encuentra en la privilegiada lista finalista por lo que fue su estupenda actuación en el Mundial de Qatar, determinante para que Argentina salga campeón del mundo por tercera vez en su historia con enormes actuaciones como contra Australia en octavos de final, y principalmente en las semifinales ante Países Bajos y la gran final contra Francia al detener remates puntuales y ser clave en las tandas de penales.

Cabe recordar que el marplatense de 30 años, surgido en General Urquiza, Talleres y San Isidro de la ciudad fue elegido en las últimas semanas por la Federación Internacional de Fútbol, Historia y Estadística (Iffhs) como el segundo mejor arquero del mundo por su destacado rendimiento en el 2022, justamente detrás del belga Courtois, que durante el año pasado se consagró campeón de la Champions League, la Liga española y de la Supercopa con el multicampeón Real Madrid.