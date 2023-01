“Dibu” Martínez, nominado al premio de la FIFA al mejor arquero del 2022

El arquero marplatense se encuentra en la nómina para el galardón “The Best” que se entrega cada año. Todos los nominados a cada uno de los premios.

(Foto: archivo / Qué digital)

Como lo hace cada año desde 2017, la FIFA dio a conocer los nominados en las distintas categorías de los Premios The Best, entre los que se encuentra el marplatense Emiliano Dibu Martínez, candidato a ser elegido como el mejor arquero del 2022.

La histórica consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y su fantástica actuación a lo largo de la competición aún siguen dando premiaciones y reconocimientos. Ahora la institución que rige el fútbol a nivel mundial nominó a cuatro argentinos que integraron la delegación nacional en la Copa del Mundo: Lionel Messi, Julián Álvarez, Lionel Scaloni y Dibu Martínez.

La ceremonia se realizará el próximo 27 de febrero y allí se conocerán los ganadores de los ocho rubros. Cabe mencionar que los y las ganadores salen de la votación de “dos paneles de expertos” puestos por la propia FIFA -uno de fútbol femenino y otro de fútbol masculino– y que además será importante la votación del público. Toda persona que quiera votar podrá hacerlo en la página web de la FIFA y tiene tiempo hasta el 3 de febrero.

En lo que respecta al marplatense de 30 años, jugador del Aston Villa y elegido recientemente por la Federación Internacional de Fútbol, Historia y Estadística (Iffhs) como el segundo mejor arquero del mundo por su destacado rendimiento en el 2022, está nominado a los Premios The Best junto a los brasileros Álisson Becker (Liverpool) y Ederson (Manchester City), el belga Thibaut Courtois (Real Madrid) y el marroquí Yassine Bounou (Sevilla) para ser elegido como el mejor guardametas del año.

Más allá de la temporada irregular que tuvo el Aston Villa en la Premier League, sin dudas que Dibu Martínez se encuentra en la privilegiada lista por lo que fue su estupenda actuación en el Mundial de Qatar, determinante para que Argentina salga campeón del mundo por tercera vez en su historia con enormes actuaciones como contra Australia en octavos de final, y principalmente en las semifinales ante Países Bajos y la gran final contra Francia al detener remates puntuales y ser clave en las tandas de penales.

Por su parte, Lionel Messi y Julián Álvarez se encuentran nominados en el rubro mejor futbolista en la rama masculina. Junto a los delanteros argentinos (el rosarino es claro candidato) están Kylian Mbappé, Karim Benzema, Luka Modrić, Neymar, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Mohamed Salah, Vinícius Junior, Jude Bellingham y Achraf Hakimi.

Otro que no podía faltar en estas nominaciones al Premio The Best es el entrenador Lionel Scaloni, artífice y mentor de la Scaloneta, que solo perdió un partido en todo el año (en el debut mundialista ante Arabia Saudita), y que durante el 2022 se quedó con la Finalissima en Wembley ante Italia por un claro 3 a 0 y, ni más ni menos, que la Copa del Mundo.

Junto a Scaloni se encuentran nominados al mejor entrenador del mundo en la rama masculina Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Pep Guardiola y Walid Regragui.

A su vez, otro aspecto que destacó la FIFA sobre la Selección Argentina en el Mundial de Qatar y que también está nominado es la hinchada argentina. “Los hinchas argentinos viajaron en masa a Qatar para apoyar de manera incondicional a su selección, que acabó proclamándose campeona del mundo, y millones de aficionados recibieron a sus héroes en Buenos Aires y en todo el país”, menciona la propia FIFA. En la premiación The Best a la mejor afición del año, el público argentino se encuentra en la terna junto a la hinchada japonesa, que se caracterizó en Qatar por quedarse a limpiar las tribunas después de cada partido que su selección jugó, y con Abdullah Al Salmi, hincha saudí que fue conocido porque atravesó a pie el desierto desde su Yeda hasta Qatar para animar a su selección en la Copa Mundial.