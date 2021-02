En un partido “palo a palo”, Peñarol cayó ante San Martín tras dos suplementarios

En un encuentro apasionante, el “Milrayitas” pudo ganarlo en los 40 minutos pero el conjunto correntino se repuso y se impuso 98-92. Este lunes desde las 16.30, “Peña” se mide ante Comunicaciones.

(Foto: Rodrigo Valle / prensa Liga Nacional)

En un encuentro apasionante de ida y vuelta, Peñarol de Mar del Plata cayó ante San Martín de Corrientes por 98 a 92 en un partido que necesitó de dos tiempos suplementarios para conocer al ganador en “El Templo del Rock”.

El “Milrayitas”, con intensidad defensiva y buena transición de balón con cancha abierta tuvo una gran oportunidad de ganarlo en el tiempo regular, pero algunas desinteligencias defensivas y una “avivada” de Tomás Zanzotterra mandaron el encuentro a suplementario. Peña se hizo fuerte gracias a un Tony Mitchell “gigante” en la conducción y ejecución para irse al segundo suplementario, aunque allí las piernas no respondieron con la misma agresividad y no pudieron ante el equipo conducido por Diego Vadell. El próximo encuentro Milrayitas será este lunes desde las 16.30 ante Comunicaciones.

El nuevo refuerzo, Sundiata Gaines, estuvo junto al plantel pero no se cambió ya que no podía jugar por no recibir la autorización correspondiente. Por su parte, el base Diego Gerbaudo, quien se había perdido los últimos partidos por un “mini” desgarro, tuvo minutos de juego a pesar de las dudas que generó esto en la previa del encuentro.

El comienzo del partido se observó con buena transición de balón y construcción de las jugadas por parte del conjunto correntino, algo que no pudo ser explotado, ya que fueron unos 10 primeros minutos erráticos. En contrapartida, Peñarol fue agresivo en la primera línea defensiva y cuando tenía cancha abierta para correr no perdonó. Por eso, al final del primer cuarto, el Milrayitas se fue arriba con una máxima de 8 puntos (19-11).

El segundo cuarto siguió con el mismo vértigo aunque en el final San Martín emparejó las acciones tras tres fallos arbitrales. Primero una tapa de Tony Mitchell que fue falta; luego una antideportiva que le dieron a Lucas Gorosterrazú después de que Emiliano Basabe cayera sobre el pie del juvenil; y en la última jugada del primer tiempo sonó el reloj de 24 luego de que los de Vadell perdieran la posesión de la pelota: cuando Mitchell estaba entrando al área, se desentendió del balón y de ahí llegó un triple de Maximiliano Andreatta para irse al descanso largo 33-32.

Parcial de 2-10 en el comienzo del tercer cuarto para el conjunto correntino (35-42). Esto se dio por otra compostura en la defensiva, que además encontró las anotaciones que en los primeros 15 minutos no había podido conseguir. Luego, dos bombas seguidas de Mitchell y Gerbaudo pusieron el partido a un solo punto de diferencia a falta de 4.26 para finalizar el cuarto. La continuidad después del pedido muerto por el equipo de San Martín fue “palo a palo” y se fueron al cuarto decisivo por 49-51.

El último cuarto lo tuvo a Guido Mariani como gran protagonista en la ofensiva: con 8 puntos, Peñarol de Mar del Plata volvió a pasar al frente en el marcador 60-59 promediando el cuarto. Esta paridad se dio hasta último momento en el partido, ya que a falta de 3 segundos para el final le cometieron infracción a Tomás Zanzottera: anotó el primero, tiró a errar el segundo y el rebote le quedó a él ante una defensa dormida y sorprendida. El pergaminense se inclinó y pudo anotar sobre la chicharra el 78 para irse iguales a tiempo suplementario.

En el primer suplementario apareció Machuca en ofensiva para el conjunto correntino que sacaba una diferencia que parecía difícil de contrarrestar pero Tony Mitchell se hizo gigante, primero con una gran tapa a Basabe y luego con un triple de más de 8 metros (el sexto triple en el partido para él) y puso el juego 85-88. Luego, Machuca, con 5 segundos por jugar, increíblemente erró los dos libres que tenía a su disposición. Tony Mitchell agarró el rebote y con otro estupendo triple puso las acciones en tablas sobre la chicharra para irse al segundo suplementario.

Sin Valinotti ni Pennacchiotti, con cinco faltas personales cada uno, más Gerbaudo que no volvió a ingresar al rectángulo por una dolencia muscular que lo aquejó en las últimas semanas, a Peñarol se le hizo difícil continuar con el mismo vértigo y ante esto, San Martín pudo sellar una sufrida victoria tras 50 minutos de juego por 98-92. El próximo partido de Peñarol de Mar del Plata será este lunes desde las 16.30 ante Comunicaciones de Mercedes.