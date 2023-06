Franco Malagueño se volverá a poner la camiseta de Alvarado

Tras su paso por Gimnasia de Jujuy, el volante regresó al club marplatense y se convirtió en el primer refuerzo de la era José María Martínez.

(Foto: archivo / Qué digital)

El mercado de pases de mitad de año para los equipos del ascenso del fútbol argentino se abrió esta semana y cerrará el jueves 15 de junio, y Alvarado rápidamente cerró a su primer refuerzo para lo que resta de la actual temporada de la Primera Nacional con el regreso de un viejo conocido como lo es Franco Malagueño.

El volante dejó buenas impresiones en las dos temporadas que disputó con la camiseta del Torito, y tras un paso frustrado por Gimnasia de Jujuy, regresó al club marplatense y se convirtió en el primer refuerzo de la era del entrenador José María Martínez.

Tras dos buenos años en Alvarado, el volante cordobés decidió a principios de este año irse a Gimnasia de Jujuy, equipo que también milita en la segunda división del fútbol argentino, pero allí no hizo pie, principalmente luego de que el conjunto del norte del país despidiera al entrenador Darío Franco. Es que con él, Franco Malagueño fue titular en los cuatro partidos en los que el ex Aldosivi dirigió al Lobo Jujeño, pero desde la llegada del DT Mario Gómez no tuvo ni siquiera un minuto de juego.

Es así que Malagueño no solo se encuentra en Mar del Plata sino que además ya entrenó bajo las órdenes del DT Pancho Martínez, que buscará que el volante se reencuentre con su buen funcionamiento y buena verticalidad.

Cabe mencionar que si bien a comienzo de temporada se había estipulado que los equipos del ascenso argentino podían realizar dos incorporaciones a mitad de año, en los últimos días se informó mediante el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que cada equipo puede incorporar hasta cuatro futbolistas hasta el jueves 15 de junio, por lo que se espera que en los próximos días el conjunto marplatense oficialice algún otro nombre de cara al segundo semestre del 2023.

Luego de la victoria ante Brown de Puerto Madryn y del buen empate como visitante ante Defensores Unidos, Alvarado salió de la última posición de la Zona A de la Primera Nacional y se coloca en el puesto 16 con 20 puntos, por encima de Flandria, Estudiantes de Río Cuarto y San Telmo que tienen solamente un punto menos. Además, el Torito se encuentra a 5 unidades de los puestos clasificatorios al Reducido en busca del segundo ascenso que otorga la categoría. En ese marco, el próximo viernes desde las 21.30 tendrá una difícil prueba ya que visitará a San Martín de San Juan en el estadio Ingeniero Hilario Sánchez.