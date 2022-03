Futsal: el marplatense Mariano Cardone y una nueva temporada en primera división

Tras cinco años en San Lorenzo, el jugador de 32 años jugará en Ferro. “Estoy contento por este cambio de aire”, expresó.

(Foto: instagram @cardonemariano)

Tras cinco años con la camiseta de San Lorenzo en el cual consiguió grandes logros como la Copa Libertadores en el 2021, el marplatense Mariano Cardone cambió de aire y pasó a Ferro donde prepara para una nueva temporada en la primera división del futsal argentino que comenzará el 20 de marzo. “Estoy contento por este cambio de aire”, expresó a Qué digital.

Mariano Cardone, de 32 años, se despidió de San Lorenzo en diciembre pasado y desde allí contó con varias ofertas del exterior como clubes de Italia y Croacia pero finalmente eligió continuar con su carrera en Ferro y así permanecer con su vida en Capital Federal, lugar en el que se encuentra desde su arribo al Ciclón en 2017.

En un diálogo con Qué digital detalló situaciones de vida que están ligadas con el futsal. “Esos ofrecimientos del exterior a uno le levantan el autoestima y sabés que todo el esfuerzo vale la pena, pero al elegir quedarme en Argentina puse en la balanza varias cosas, no solo en el futsal, sino que estoy bien viviendo en Capital Federal y este año prioricé esto“, reconoció.

El marplatense también hizo referencia a que este año se pondrá la camiseta de Ferro de Caballito luego de un gran paso por San Lorenzo. “Estoy contento por este cambio de aire. Disfruté muchísimo los años en San Lorenzo porque es un club muy profesional que me hecho un círculo social muy importante y que por suerte conseguimos muchos objetivos, pero es un desgaste de años y de mucha exigencia y donde se siente la presión. Cuando anuncié en mis redes sociales que no seguía en San Lorenzo recibí muchas ofertas y una fue de Ferro, que es un club que siempre me gustó mucho. Como vivo en Boedo y queda cerca, me pareció una buena propuesta, más allá de lo deportivo, del entrenador que tenemos y de cómo se trabaja”, expresó.

Como sucede con buena parte de los jugadores profesionales de futsal, sus inicios con una pelota n°5 en el pie empezó con el fútbol. “Jugué en Aldosivi y luego dejé y comencé a jugar el famoso partidito con mis amigos en un complejo de Constitución y Patagones. Después de tanto jugar ahí, justo se dio la casualidad que el dueño de ese complejo era el entrenador de la Selección de Mar del Plata de Futsal y me dijo que tenía condiciones para tener una buena carrera en el deporte. Tenía 21 años y al principio me costó mucho pero de a poco me fui metiendo con las reglas, los viajes, aunque ahí era todo a pulmón y poner guita de tu bolsillo y vender rifas”, manifestó.

Y una vez dentro del deporte, rápidamente los logros no tardaron en llegar ya que con el equipo marplatense Pesquera Juancito logró en el 2010 ser campeón Panamericano, certamen importante llevado a cabo en Mendoza. Luego una lesión no le permitió disputar el Mundial 2011 organizado por la Asociación Mundial de Futsal (AMF), aunque sí pudo estar presente en el 2015, cuando se desarrolló en Bielorrusia. En ese campeonato participaron 16 selecciones y Argentina se quedó con un histórico tercer puesto, detrás de campeón Colombia y subcampeón Paraguay. “Fue una experiencia única. A partir de ese Mundial cambió mi carrera porque me comenzaron a llegar ofertas de clubes de AFA”, explicó.

Con nuevo club, Mariano Cardone ahora se prepara para llegar de la mejor forma al comienzo de la etapa regular, aunque la temporada 2022 comenzará con la Supercopa en la que participarán nueve clubes, entre los que no se encuentra Ferro.

“Las aspiraciones de Ferro son llegar a la final”, manifestó el marplatense en cuanto a los objetivos del club. El año pasado el elenco de Caballito lo hizo bien pero en los cuartos de final se topó justamente con el San Lorenzo de Mariano Cardone. En una llave muy pareja, el ganador se decidió por penales y fue allí que le Ciclón pudo meterse nuevamente entre los cuatro mejores del país.

Cabe mencionar que a diferencia de los últimos años, en esta temporada de la máxima categoría de futsal Mariano Cardone no será el único marplatense, sino que también dirá presente Diego Fernández: jugará en Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda (Secla).