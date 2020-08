La Liga Marplatense de Fútbol, aún sin fecha de regreso

El presidente de la liga, Roberto Fernández, tuvo una reunión virtual con delegados de los 32 clubes marplatenses. “No hay ninguna perspectiva para la vuelta”, ratificó.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Tras el anuncio de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) en el que ya dejaron estipulada la fecha de regreso a los entrenamientos en todas sus categorías, de forma escalonada, la mesa directiva de la Liga Marplatense de Fútbol realizó una reunión virtual en la que contó con delegados de los 32 equipos clubes marplatenses para aclarar la situación en el torneo local.

El presidente de la Liga Marplatense de Fútbol, Roberto Fernández, fue contundente en relación a una posible fecha de entrenamiento o comienzo de campeonato: “Aquí nada ha cambiado. La Liga depende prioritariamente de Asociación del Fútbol Argentino, por lo que hasta que la AFA no disponga de un protocolo para la vuelta a los entrenamientos de las ligas nosotros vamos a seguir igual”.

A su vez quedó manifestado que una vez que AFA informe el protocolo sanitario, la Liga deberá adecuarlo considerando que todos los clubes tienen realidades diferentes y que no todos poseen las mismas condiciones para afrontar una posible vuelta. Igualmente, una vez que este protocolo esté constituido, deberá ser aprobado por el gobierno municipal.

Además, como se oficializó a comienzos de mayo, la Liga Marplatense de Fútbol solo volverá cuando se habilite la concurrencia de público. Así, fue ratificado en la reunión virtual del martes por la noche, que se extendió por casi dos horas.

“Mientras no se apruebe jugar con público, la Liga no va a organizar ningún torneo. Desde que estoy al frente de la Liga he intentado molestar lo menos posible a los clubes, pero ahora necesitamos que todos colaboremos y tiremos para el mismo lado”, concluyó el presidente de la LMF, Roberto Fernández.

Luego de la palabra del presidente, los delegados de los diferentes clubes marplatenses dieron su opinión al respecto y apoyaron la decisión de Fernández y de la comisión directiva.