Luca Vildoza se despidió del Estrella Roja y pasará a jugar en Panathinaikos

Tras una temporada en Serbia junto a Facundo Campazzo, el base marplatense surgido en Quilmes disputará la liga de Grecia y la Euroliga.

(Foto: prensa Estrella Roja)

Tras una temporada en el poderoso Estrella Roja de Belgrado, Serbia, el base marplatense Luca Vildoza oficializó su llegada al Panathinaikos de Grecia, donde firmó contrato por las próximas tres temporadas.

Luego de un paso frustrado por la NBA en la franquicia New York Knicks -no llegó a debutar- y en Milwaukke Buks, donde tuvo la particularidad que no jugó partidos de la etapa regular aunque sí estuvo en siete encuentros de playoffs, el base marplatense de 28 años había regresado a Europa, donde disputó la liga del Adriático y la Euroliga con el conjunto serbio.

Tras un año allí, donde compartió equipo en la última parte de la temporada con el base cordobés y exPeñarol Facundo Campazzo, finalmente el base marplatense de 1,91 metros dejó el club de Belgrado.

En su corta estadía en el Estrella Roja, Vildoza se consagró campeón de la Copa Radivoj Korac en febrero de este año, mientras que terminó en el segundo puesto de la liga doméstica en la que compiten equipos de Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia, Montenegro, Eslovenia y Macedonia del Norte.

“Ha sido un placer representar y vestir la camiseta Rojiblanca esta temporada. Me gustaría agradecer a todos mis compañeros de equipo, personal e hinchas por el increíble apoyo durante todo el año, me hicieron sentir especial. Sin dudas, esta temporada siempre tendrá lugar en mi corazón”, expresó en sus redes sociales Luca Vildoza, base de 1,91 metros.

Ahora Luca Vildoza continúa en el continente en el que demostró su mejor versión, por ejemplo con sus cinco años en el Baskonia donde su gran palmarés se dio en el 2020 cuando ayudó al equipo vasco a consagrarse campeón de la Liga ACB: fue el trampolín para luego probar su suerte en la NBA, el mejor básquet del mundo.

Luca Vildoza se unirá próximamente al conjunto griego que, a partir de esta campaña, será conducido por el entrenador Ergin Ataman, quien procede del Anadolu Efes y también tuvo un anterior paso por el seleccionado de Turquía, su país natal.