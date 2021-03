En Mar del Plata también se pidió “justicia” por Diego Maradona

En el centro de la ciudad se concentraron al igual que en Capital Federal y distintas ciudades en reclamo por el esclarecimiento de todo lo que rodeó a su muerte: “No se murió, lo mataron”, afirman.

(Fotos: Qué digital)

Un grupo de personas convocadas a través de las redes sociales se concentró este miércoles por la tarde en el centro de Mar del Plata, al igual que en Capital Federal y distintas ciudades del país, para reclamar por el esclarecimiento de cada una de las cuestiones que llevaron a la muerte de Diego Maradona, a lo que se suma un pedido de justicia: “Diego no se murió, lo mataron”, aseguran los organizadores.

Mientras un reducido grupo se concentró en el Monumento a San Martín, el epicentro de la movilización fue en el Obelisco, donde además de la participación de organizaciones identificadas como la “Iglesia Maradoniana“, “La Diego Maradona” y fanáticos en general, también estarán familiares y allegados del exfutbolista como Dalma y Giannina Maradona, Claudia Villafañe, Verónica Ojeda y Diego Fernando Maradona.

Tanto en Mar del Plata como en el resto de las ciudades, además del pedido de la familia de una “condena social” a quienes rodearon a Maradona hasta sus últimos días, las manifestaciones estuvieron cargados de cuestionamientos al entorno del Diez, principalmente enfocado en su apoderado legal, Matías Morla.

Con respecto a la movilización, Mario Baudry, abogado de Verónica Ojeda y Diego Fernando Maradona en la causa que investiga la muerte del campeón del mundo, indicó: “A nosotros nos llamaron hace días todas estas agrupaciones que vienen apoyando lo que nosotros hacemos desde el 30 de noviembre y se convocan porque sienten que no hay justicia o que la Justicia es lenta y por ahí no coinciden con lo que dicen abogados de la parte defensora, de que Diego se dejó morir“, expuso en diálogo con el canal de noticias TN.

En torno a una de las consignas de las marchas por Maradona en Capital Federal, Mar del Plata y el resto del país, y puntualmente frente a la sospecha por un posible homicidio doloso en lugar del homicidio culposo que está en investigación, dijo: “Todos creemos que por las pruebas, los audios, y todo lo que hay en la causa así no fue, que en el peor de los casos hay un abandono de persona agravado pero es un homicidio doloso, no culposo”.

“Diego no se quiso dejar morir. Por el contrario, Diego quería vivir y quería otras cosas, no lo que le querían hacer hacer. Él quería vivir como un papá disfrutando a sus hijos y él tenía el deseo el día de su cumpleaños de juntar a toda su familia pero no lo pudo hacer porque el día anterior lo emborracharon, le dieron pastillas y al otro día no reaccionaba, no se podía mover propio de todos los fármacos más el alcohol”, graficó.

LA CAUSA Y LA MUERTE DE MARADONA

Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio San Andrés de la localidad de Tigre, donde cumplía con una “internación domiciliaria” tras someterse a una operación en el cráneo por un hematoma subdural. Su funeral se realizó en la Casa Rosada, con participación de cientos de miles de fanáticos y personalidades, para luego dar paso al emotivo cortejo fúnebre y, luego, a los resquemores en torno a su fallecimiento.

Es así que en el marco de la investigación de la muerte, el Juzgado de Garantías N°2 de San Isidro imputó hasta el momento y por homicidio culposo al neurocirujano Leopoldo Luque, a la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, la médica coordinadora Nancy Forlini y los enfermeros Dahiana Gisella Madrid, Ricardo Almirón y Mariano Perroni, quienes en principio habían tenido responsabilidades en la internación.

La defensa de Ojeda, en cambio, busca en base a las pruebas aportadas en torno al trato que recibía Maradona en la internación donde finalmente murió, que la causa sea llevada a juicio oral con una carátula de homicidio doloso y, de esa manera, que las penas sean mayores.

Esta semana, además, comenzaron las reuniones de una junta médica con participación de una veintena de peritos oficiales y de parte, con el objetivo de estudiar todo lo relacionado al cuadro clínico, sanitario, cardiológico, psiquiátrico y psicológico del Diez.

Por último, Baudry afirmó que “con lo que hay en la causa” al día de la fecha, los imputados deberían estar privados de su libertad. “Nunca vi un expediente con tanta documentación y tanta prueba”, afirmó y añadió: “Es un tema grave y además está todo probado“.