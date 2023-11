Matías Soulé fue distinguido como el mejor jugador del mes de la Serie A

El delantero marplatense fue reconocido por la Asociación Italiana de Futbolistas por su gran presente en Frosinone.

(Foto: Frosinone oficial)

El futbolista marplatense Matías Soulé, de gran presente en el Frosinone de Italia, fue distinguido por la Asociación Italiana de Futbolistas como el mejor jugador de octubre de la Serie A. El ex delantero de Argentinos del Sud y de Kimberley, convirtió cuatro goles en cuatro partidos disputados durante el mes y se transformó en una pieza clave para que su equipo le escape a la zona de descenso.

Desde su arribo a Frosinone a fines de agosto, el rendimiento del delantero argentino se encuentra en franco crecimiento. Sus cuatro goles convertidos durante el mes de octubre ante Hellas Verona, Bologna y Cagliari por duplicado llevaron a que la Asociación Italiana de Futbolistas lo reconociera como el jugador más destacado de la primera división del calcio.

Desde su llegada al conjunto Canarini, luego de que la Juventus lo cediera a préstamo por una temporada con el objetivo de sumar minutos, MatíasSoulé se ha convertido en un actor fundamental del recién ascendido Frosinone que disputa su tercera temporada en la Serie A.

El delantero marplatense aportó en sus 10 partidos disputados (todos como titular) cinco goles y una asistencia para que su equipo marche decimosegundo en la primera división con 15 puntos.

Además de premios, los buenos rendimientos exhibidos en sus 10 partidos jugados también motivaron a que Luciano Spalletti, entrenador de la Selección de Italia, posara sus ojos sobre él.

No obstante, el extremo marplatense de 20 años, que disputó con la Selección Argentina el Mundial sub 20 celebrado en mayo, dejó en claro sus deseos de jugar con la camiseta albiceleste.

En diálogo con el medio Sport Mediaset, el ex jugador de Vélez Sarsfield explicó que: “Hablé con Spalletti, le dije la verdad, que me sentía argentino. Le di las gracias porque me quería, luego hablé también con Walter Samuel, quien me dijo que me habían convocado provisionalmente. Estoy esperando a Argentina, no sé si llegará ahora o más tarde, pero soy argentino, nací allí y mi corazón siempre dice Argentina”, aseguró.