Matías Soulé, nominado por tercera vez para el premio Golden Boy

El jugador marplatense volvió a estar en la lista de 100 candidatos al trofeo que se lleva el mejor futbolista menor de 21 años de la temporada.

(Foto: prensa Selección Argentina)

El jugador marplatense de Juventus de Italia, Matías Soulé, fue nominado por tercera vez en su corta carrera para el premio “Golden Boy”, galardón que se lleva el mejor jugador menor de 21 años de la temporada.

Como sucede cada año luego de que finaliza la temporada, el diario italiano “Tuttosports” realizó la nómina preliminar de 100 futbolistas para determinar al mejor jugador menor de 21 años de la temporada, y en el nuevamente se encuentra Matías Soulé. Además del marplatense, los otros argentinos que fueron nominados son Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni y Máximo Perrone.

Al igual que en el 2020 y en el 2022, el jugador surgido de Kimberley y Argentinos del Sud y con paso por Vélez Sarsfield antes de pegar el salto a Europa se encuentra entre los mejores 100 futbolistas menores de 21 años.

Y en esta oportunidad se dio tras una temporada en el que fue pieza de recambio para el entrenador Massimiliano Allegri en el equipo profesional de la Juventus de Italia. En la Vecchia Signora disputó a lo largo de la temporada 2022-23 un total de 19 partidos contabilizando Serie A, Copa Italia, Champions League y Europa League. Además, en marzo de este año anotó su primer gol en la liga italiana ante Sampdoria.

Más allá de su concurrida participación en el cuadro italiano, el jugador de 20 años fue importante para la Selección Argentina en el Mundial Sub 20 disputado en el país. Si bien el resultado final no fue el esperado –eliminación en octavos de final ante Nigeria, Matías Soulé había sido titular en los tres partidos de la zona de grupos, pero de manera sorpresiva, el entrenador Javier Mascherano no lo tuvo en consideración para, ni siquiera, ser uno de los cambios del encuentro que finalmente la Albiceleste cayó por 2 a 0 ante el conjunto africano.

Si bien Soulé ya fue nominado en tres oportunidades, no fue el único marplatense que en su momento estuvo en esta prestigiosa lista ya que también fue parte Francisco Franchu Feuillassier, quien se codeó con los mejores en la temporada 2017/18, cuando en ese momento vestía la camiseta del Real Madrid (actualmente se encuentra en el Cartagena, en la segunda división de España)

Solamente dos argentinos pudieron alzarse con este galardón al mejor jugador joven del año que se entrega desde 2003: ellos fueron ni más ni menos que Lionel Messi en el año 2005 y Sergio Kun Agüero en la temporada 2007. Además, cabe recordar que el último futbolista en lograr el premio fue el español Gavi, mediocampista del Barcelona y de la selección española.