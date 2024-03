Qué dijeron los jugadores de Aldosivi y Alvarado tras el 0 a 0

La palabra de algunos de los protagonistas del regreso del clásico más esperado.

(Fotos: Qué digital)

Tras el regreso del clásico entre Aldosivi y Alvarado, el resultado final no favoreció a ninguno de los dos pero en líneas generales las sensaciones son parecidas: ambos equipos creen haber estado a la altura más allá de no llevarse los tres puntos. “Lo disfrutamos un montón, no lo pudimos ganar y no terminó siendo redondo pero en el fútbol puede pasar”, definió el arquero del Tiburón, Jorge Carranza. Qué dijeron algunos de los protagonistas de un partido histórico.

En la previa la expectativa era alta. No solo era la vuelta de un partido entre dos clubes con una rivalidad histórica y las hinchadas más numerosas del fútbol local: también era la primera vez que se enfrentaban mano a mano en la Primera Nacional.

Sin embargo, al término de los primeros 90 minutos (volverán a enfrentarse en la fecha 27), el marcador fue empate y un reparto de puntos que les permite continuar peleando en sus respectivas zonas sin la mochila de haber perdido un clásico tan esperado.

“INTENTAMOS POR TODOS LOS MEDIOS”

Por llegar con menos bajas y por jugar con el acompañamiento de su gente, se puede decir que Aldosivi era el que mejor llegaba al encuentro y por eso en distintos pasajes del partido fue superior. Sin embargo, más allá de haber generado chances claras, también las sufrió y allí fue cuando respondió su arquero, Jorge Carranza.

Para el experimentado “1”, el partido fue complicado desde el primer minuto por lo que estaba en juego y por eso faltó la fluidez en el desarrollo: “Ellos tuvieron algunas de contra. Es un partido difícil, un clásico. A veces jugar bien con ese contexto se hace mucho más sacrificado“, analizó, pero aseguró que más allá de eso hicieron “un buen partido”.

“El mensaje para mis compañeros era que disfruten un marco hermoso en una ciudad futbolera. Lo disfrutamos un montón, no lo pudimos ganar y no terminó siendo redondo pero en el fútbol puede pasar”, añadió.

Desde su visión, el equipo que hizo las veces de visitante controló lejos de su arco pero supo hacer daño en momentos claves: “Cuando nosotros nos equivocamos ellos atacaban. Intentamos por todos los medios, nos faltó esa cuotita de suerte para poder meterla. Pero vamos a seguir trabajando y hay margen para mejorar un montón”, consideró y sostuvo que su equipo fue el protagonista del partido.

Pero el marco en el que se disputó el partido no pasó desapercibido y así lo entendió otro de los jugadores del Tiburón, Rodrigo González: “La gente te tira para adelante, es una locura. Son unos locos lindos. Te transmiten toda esas ganas de tirar para adelante. Y la gente alentó en todo momento“, aseguró y sostuvo que generaron las chances como para llevarse los tres puntos.

“LA ENTREGA FUE TODO”

Alvarado llegaba con bajas y con la presión de jugar frente a la hinchada rival. Pero a pesar de todo, los jugadores del Torito afirman que lo disputaron “como un clásico” en el que por momentos lo físico estuvo por encima de lo futbolístico. “Lo jugamos como tal, como un clásico. Se metió, se corrió, por ahí no se pudo demasiado“, analizó Juan Manuel Lungarzo, arquero del equipo “visitante”.

Además, el “1” del Torito reconoció que no fue el mejor partido para ellos: “Creo que nos faltó generar un poco más de fútbol. Ellos tuvieron por ahí la más clara”.

Con un análisis similar, Alan Robledo afirmó que jugaron “un partido inteligente”, y añadió: “Donde se tuvo que meter, se metió, sabiendo que es un clásico”. De todos modos, resaltó el valor del punto conseguido: “A medida que va pasando el tiempo siempre es importante sumar a lo largo del campeonato, falta mucho“.

En cuanto a lo que faltó para llevarse algo más de este partido histórico, el capitán de Alvarado analizó: “Quizás jugar más adelante, sabíamos que ellos iban a tomar el control de la pelota. Tuvimos una o dos claras, pero bueno lamentablemente no entran, también es un poco de suerte, hay que seguir afinando”, confió y añadió: “La entrega fue todo. Los chicos hicieron todo sabiendo que es un clásico. Los clásicos se juegan así“.