El regreso del clásico según Mauricio Giganti: “No festejamos los empates”

La palabra del entrenador del “Torito” tras la igualdad en el retorno del clásico más esperado.

(Foto: Qué digital)

Aldosivi y Alvarado empataron sin goles en el regreso del clásico “prohibido” y el entrenador del equipo “visitante”, Mauricio Giganti, hizo énfasis en el “esfuerzo” que hicieron sus dirigidos “desde el plan de juego, lo táctico, lo individual, lo colectivo”. De todos modos, aclaró que no se van “contentos”: “No festejamos los empates“, aseguró. La palabra del DT.

En primera medida, Giganti se mostró “feliz” por el desarrollo. “Fueron dos equipos que más allá de lo estratégico y táctico intentaron ganar el partido, cada uno con sus armas”, analizó y dijo que en el primer tiempo “no hubo un predominio ni dominio absoluto de ningún equipo”.

Además de calificarlo como un “partido trabado”, consideró que lo mejor de su equipo se vio en el segundo tiempo con algunas chances profundas: “Fue un partido de detalles. No me voy contento porque veníamos a buscar el triunfo después de tanto tiempo. Hicimos un gran esfuerzo, desde el plan de juego, lo táctico, lo individual, lo colectivo. Eso fortalece al grupo, nos da rédito para seguir”, siguió pero aclaró: “No nos vamos contentos, porque no festejamos los empates. Pero sabemos que esto puede ser un envión importante”.

De todos modos, reconoció dificultades para contener a algunos jugadores del Tiburón, como Nicolás Laméndola: “Eso fue lo que más nos costó, controlarlo ahí, pero bueno siempre tenía apoyo o cobertura. Una vez que robábamos, tratar de robar espacios por dentro, la profundidad por derecha. Hicimos hincapié, trabajamos en las especificidades del rival para contrarrestarlo y para dañarlo. Creo que ambos entrenadores fuimos bastante estudiosos por eso creo que el marcador está cerrado, pero estuvimos cerquita”, analizó.

Asimismo, se refirió a las importantes bajas que tuvo de cara a este juego, como Tomás Rambert: “Me hubiese encantado tener un montón de jugadores para enfrentar este rival, y capaz el resultado hubiera sido otro. Pero como entrenadores tenemos que buscar soluciones a los problemas, no quejarnos y tratar de que el andamiaje sea mismo y que salga fortalecido el grupo y el equipo”, confió.

Al igual que para Yllana, el contexto que genera un partido entre los dos clubes y luego de tanto tiempo sin cruzarse es muy difícil de ignorar. Para Giganti, además, no es un partido más ya que, tiene una experiencia previa con el club al haber comandado el equipo que obtuvo el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino y se siente identificado.

“Intentamos tomarlo con total normalidad, compartimos mucho tiempo con la gente. Hoy fue un día sensacional desde lo sensible, con familiares, videos. Entendíamos que el que más se alejaba de esas sensaciones que provoca un clásico, tenía más posibilidad de ganarlo. Nos enfocamos en eso, porque había un plan de juego que llevar a cabo y lo hicimos de buena manera”, consideró.