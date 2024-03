El regreso del clásico según Andrés Yllana: “Aldosivi siempre lo tuvo controlado”

La palabra del entrenador del “Tiburón” tras el empate 0 a 0 ante Alvarado.

(Foto: Qué digital)

No será un día más para Andrés Yllana: anotó su nombre como uno de los entrenadores que dirigió un Aldosivi – Alvarado y el primero después de 27 años sin enfrentamientos. En conferencia de prensa tras el 0 a 0, aseguró que su equipo fue el que controló las acciones ante su clásico rival.

En un partido por momentos trabado y por momentos de ida y vuelta, el equipo del puerto generó chances pero no alcanzaron para romper la resistencia del Torito. De todos modos para el entrenador del equipo que hizo las veces de “local”, su equipo fue superior.

“Creo que arrancamos bien y después el partido se hizo más parejo, tuvimos menos llegadas. Pero siempre intentando hacer el partido, atacar con pelotazos largos, buscando que no pivoteen. El equipo siempre lo tuvo controlado. Yo siempre digo que no es fácil cuando vos tenés la iniciativa permanentemente, no quedar en desequilibrio y nunca quedamos desequilibrados”, analizó Andrés Yllana y aseguró que su equipo “siempre intentó ser el protagonista del partido y eso se vio claramente en el global”.

Para el entrenador, una “virtud” de su equipo es que “puede jugar el partido mucho rato como quiere”: “Estamos contentos porque en la mayoría de los partidos se jugó mucho tiempo como queríamos nosotros”, sumó a modo de balance.

Más allá de lo futbolístico, no pasa desapercibido el contexto: un partido mítico que no se juega hace 27 años, con las expectativas que ello genera. “Les dijimos que disfruten, que iba a ser una grandísima fiesta. Vino muchísima gente, les dije que disfruten. Enfocarse en la semana en el rendimiento, intentar no pensar mucho por todo lo que genera este partido. Y creo que lo hicieron bien los chicos, estuvieron concentrados, salió lo que veníamos entrenando, al equipo se lo vio otra vez sólido“.

Además, Yllana dijo sentirse “feliz de haber sido partícipe de este clásico, que va a ser histórico” y aseguró que la semana de la previa fue “la más linda”: “La gente nos acompañó, lo disfrutamos y estamos súper agradecidos por el cariño y la pasión que contagia”.

Por último, el DT del Tiburón elije ver el vaso medio lleno y eso implica haber mantenido el invicto: “Siempre intentamos ganar. Hace siete fechas que el equipo no pierde, que no es poco, depende de qué vaso querés ver. Yo siempre trato de ver el vaso lleno”.