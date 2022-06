Solana Sierra: “Jugar la final de Roland Garros fue tocar el cielo con las manos”

Cómo analiza su presente la tenista marplatense que viene de jugar su primera final de Grand Slam. Sus inicios en Mar del Plata y sus proyecciones de cara al futuro cercano.

(Foto: Full Experience Academy)

Por: Federico Iavagnilio redaccion@quedigital.com.ar @FedeeIava

Con tan solo 18 años recién cumplidos, la tenista marplatense Solana Sierra experimenta un crecimiento deportivo a pasos agigantados que no solo la llevaron a tener una primera y perfecta participación en el seleccionado argentino mayor, sino que viene de una brillante actuación en Roland Garros junior, donde alcanzó su primera final de Grand Slam.

En declaraciones con Qué digital, la joven atleta marplatense contó cómo vivió su histórica participación en el certamen parisino y lo que representa jugar para Argentina en la Billie Jean King Cup. También, en pleno crecimiento que la obliga a alternar circuitos, explicó las diferencias que existen entre el circuito juvenil y mayor, recordó sus inicios en el deporte en Mar del Plata y dio a conocer sus próximos objetivos a corto plazo.

“Cuando pasé a la final en Francia fue muy loco todo. Uno siempre sueña en estar en el torneo, en tener el ranking suficiente para entrar, el jugar en la Simonne-Mathieu y de pronto estar en una final de Roland Garros es tocar el cielo con las manos”, enfatizó Solana Sierra desde Barcelona, España, donde está radicada hace varios meses y pone a punto con su nuevo entrenador Charly Rampello en la Academia de Tenis Full Experience.

Al alcanzar la final del mítico Grand Slam, Solana Sierra se convirtió en la primera tenista argentina en disputar la final del Roland Garros en el cuadro junior luego de 22 años, cuando en el 2000 había disputado el partido decisivo María Emilia Salerni. “Sabía que hacía mucho tiempo que no había una argentina en la final pero no me imaginé que iba a tener tanta repercusión“, expresó ante la pregunta sobre si tomó dimensión de lo que generó a nivel deportivo.

El pasado 4 de junio la marplatense se quedó con el subcampeonato en Roland Garros luego de caer en la final ante la checa Lucie Havlickova, en un partido que duró una hora y 13 minutos y se cerró por 6-3 y 6-3.

– ¿Cómo fue representar a Argentina en la Selección mayor? Disputaste cuatro partidos y en todos ganaste, no es para cualquiera…

– Fue una gran experiencia. Ya había representado a Argentina en sudamericanos y mundiales de categorías menores pero acá hay mucho más en juego, uno tiene la posibilidad de jugar con jugadoras que ya están insertadas dentro del circuito y eso te da una idea de cómo uno está en su nivel de juego. Así que súper contenta de haber podido rendir tan bien y haberle devuelto en resultados la confianza que la capitana Mercedes Paz me dio al convocarme y después de colocarme como segunda singlista.

– A tu corta edad ya competiste en gran nivel tanto en competencias juniors como mayores. ¿En qué aspecto se siente más la diferencia?

– El nivel de las diez mejores juniors es muy alto. En este último Roland Garros había una chica 170, otra 260 y un par 300 de la WTA, lo que muestra el nivel del torneo. La diferencia con las pro es que difícilmente te “regalen” un punto y al tener mayor experiencia aprovechan mejor los puntos claves. En velocidad de pelota o potencia no siento la diferencia.

– ¿Cuál es el torneo que más te gusta jugar?

– Por mi estilo de juego prefiero los torneos en superficie dura. Es por eso que el US Open es mi preferido.

– ¿Ese es tu próximo objetivo?

– Sí, el objetivo a corto plazo es jugar el US Open junior y torneos profesionales para ir mejorando mi ranking. Si mejoro en lo tenístico y mental el ranking se va dando solo. No me pongo un ranking específico en una fecha determinada pero el 240 WTA es clave para empezar a jugar las qualys de los Grand Slam. Ese es el próximo objetivo.

De Mar del Plata me fui en febrero y en julio vuelvo unos 15 días. Se extraña mucho la familia, mi perro, mis amigos, mis primas, pero no me quejo, sé que es lo mejor para mi carrera.

Tras la última actualización semanal, Solana Sierra ocupa el puesto 8 del ranking junior, en lo que es la mejor posición en su corta carrera. Además, como ya sumó puntos en la WTA, se encuentra en la posición 557 del ranking de mayores.

Uno de los aspectos a destacar el rápido crecimiento de la tenista marplatense, pasa por haberse producido tras los peores efectos de la pandemia. Durante los primeros meses de pandemia de coronavirus en los que no hubo actividad deportiva, Solana Sierra se encontraba junto a su familia en Mar del Plata. Sin dudas fueron meses difíciles para todos y todas, aunque para los deportistas de elite significó arreglárselas con los entrenamientos como podían para no perder movilidad ni estado físico además del ritmo de competencia.

“En mi caso fue perder un año prácticamente. Las estadounidenses, por ejemplo, nunca dejaron de competir y las europeas volvieron mucho antes a la competencia que nosotras. Fue muy decepcionante, estar encerrado en tu casa acostumbrado a estar entrenando todos los días a un buen ritmo. Esperemos que nunca más se repita”, rememoró con mucha desazón el momento de incertidumbre y parate que provocó la pandemia y las restricciones impuestas para prevenir el avance del virus.

Para finalizar, la marplatense recordó especialmente a sus profes que tuvo en Mar del Plata: “Mis formadores fueron fundamentales. Tanto Bettina Fulco en el Club Teléfonos como Hernán Cortez en el Club Once Unidos me dejaron muchas enseñanzas y con ambos me sigo comunicando bastante. Ellos están orgullosos y eso me alegra mucho por ellos”, cerró.

Entre tantas buenas noticias en un presente de ensueño, la negativa es que en la última semana la atleta sufrió un leve esguince de tobillo que le imposibilita disputar el torneo de mayores W25 Cantanhede en Portugal y posteriormente el mítico Wimbledon del circuito junior, algo que estaba en los planes pero que finalmente no podrá concretar.