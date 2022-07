Somoza, “tranquilo” con el funcionamiento del equipo ante River

El entrenador de Aldosivi se mostró a gusto con el equipo a pesar de la derrota como local por 3 a 0 ante el “Millonario”.

(Foto: Qué digital)

Como sucede en la conferencia de prensa después de cada partido, el entrenador Leandro Somoza habló con los medios luego de la derrota ante River por 3 a 0 en Mar del Plata y manifestó estar “tranquilo” con el funcionamiento de su equipo a pesar del resultado. “Estuvimos a la altura”, evaluó.

El rival fue uno de los más poderosos del país -y del continente-, y el primero que sabía de ello era el DT, que para este choque planificó una última línea con cinco defensores para contrarrestar el poderío ofensivo de su rival, algo que logró hacer en la primera hora de juego, pero el Millonario logró destrabarlo a partir de cambios y especialmente del ingreso de Miguel Borja, que en 5′ asistió en los primeros dos goles y marcó su primer tanto en la institución de Núñez.

“El resultado fue abultado. El equipo jugó bien los primeros 65′ y creo que estuvimos a la altura. En el primer tiempo tuvimos ocasiones que no pudimos concretar, y después bueno, sabemos la categoría y jerarquía que tiene River que en 5′ pasó lo que pasó”, manifestó Leandro Somoza y agregó: “El partido estaba controlado y el equipo siempre tuvo orden, pero después la jerarquía individual que tiene River es donde te marca a diferencia, pero en realidad me voy tranquilo con el funcionamiento y el orden que tuvimos. El camino es este”, sentenció.

Además, el histórico exvolante expresó su agrado con los movimientos y trabajo de la línea de cinco defensores y dejó en claro que irá cambiando de planteo según el rival que tenga en frente.

Una de las novedades que tuvo el encuentro de este domingo fue que el goleador y capitán Martín Cauteruccio regresó a la titularidad después de ocho encuentros sin ser parte ni siquiera de los concentrados. En primera medida una lesión muscular lo había alejado de las canchas, aunque después una propuesta de San Lorenzo lo hizo querer alejarse de la institución marplatense. Como la oferta del Ciclón no prosperó, se limaron asperezas entre el club y el capitán y estuvo en cancha en los primeros 70′ de juego.

“Martín es un jugador que está en el plantel y después de tomar la decisión de que se quedaba en el club está entrenando con normalidad y por eso lo utilicé. Es un jugador que es muy importante para el plantel y tiene mucha jerarquía, por eso opté por poner dos puntas como él y el Tanque (Silva) y después lo sostuve cuando salió Cauteruccio y entró Cuesta”, dijo el exayudante de Miguel Ángel Russo en Cerro Porteño y Boca Juniors.

Una de las preguntas que le hicieron a Somoza es el por qué no incluye a jugadores jóvenes en el ataque como sí lo hace en la línea defensiva, a lo que el entrenador de 41 años respondió: “En defensa no tengo mucha experiencia más allá de Mario López Quintana y Patricio Boolsen, aunque no tengan muchos partidos en primera. A los jóvenes hay que llevarlos despacio, no es el momento de quemar etapas, y los chicos que tenemos en la delantera creo que no es el momento de utilizarlos porque es un momento complicado del club”.

El de este domingo fue el quinto partido de Leandro Somoza al mando de Aldosivi, en los que solamente consiguió 4 puntos producto del debut triunfal ante Rosario Central y el empate ante Colón en Santa Fe, además de las derrotas ante Defensa y Justicia, Atlético Tucumán y River.

Con estos pálidos números, el elenco marplatense marcha en el último puesto de la Liga Profesional con tan solo 5 puntos en diez fechas disputadas mientras que continúa en puesto de descenso al ubicarse en la posición 27 de la tabla de los promedios, solamente por encima de Patronato.

El próximo partido será el domingo cuando desde las 13 se mida como visitante ante Lanús por la undécima fecha del certamen doméstico. Luego, el miércoles desde las 21.10, Aldosivi disputará su encuentro por los 16avos de final de la Copa Argentina ante Newell’s en el Estadio Ciudad de San Nicolás.