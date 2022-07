Círculo Deportivo regresó de Córdoba con una derrota que complica

El “Papero” perdió 3 a 1 ante Argentino de Monte Maíz y quedó a un punto de los puestos de descenso en la Zona A del Federal A.

(Foto: Martín Angelini / prensa Círculo Deportivo)

Círculo Deportivo de Otamendi tuvo una difícil parada este domingo en Córdoba al visitar a Argentino de Monte Maíz y sin jugar bien cayó por 3 a 1 en el estadio Modesto Marrone en el marco de la fecha 21 de la Zona A del Federal A.

Con este resultado, el Papero es el equipo que más veces perdió en su zona -décima caída en el año y octava como visitante- y se mantiene con 20 puntos, ubicándose a tan solo a una unidad de los puestos de descenso, lugares que ocupan Desamparados de San Juan (18 puntos) y Liniers de Bahía Blanca (19).

Esta nueva caída se dio luego de la gran victoria entre semana ante Sol de Mayo de Viedma en el Guillermo Trama y en la previa a la fecha libre que gozará el próximo fin de semana.

En cuanto al partido, el Papero sufrió desde el arranque aunque recién a la primera media hora iba a estar en desventaja. A los 31′, un lateral desde el costado derecho del área llegó al primer palo, el rechazo le quedó a Núñez que increíblemente solo se tomó el tiempo para encontrar un compañero y se la sirvió a la cabeza de Sánchez que empujó y abrió el marcador.

Eso no fue todo ya que dos minutos después, en una acción igual del otro lado, el “9” le giró a Reta que lo agarró de arriba y el árbitro sanjuanino Núñez sancionó el penal. Tomás Casas se hizo enorme para adivinar la intención y detener el disparo sobre su palo derecho.

Esa intervención del arquero golpeó al dueño de casa y le dio un envión al Rojiverde que trató de igualar antes de irse al descanso. Pero eso no pasó. Porque un cambio de frente que bajó Verón no lo pudo terminar Martínez, y porque a los 41′, un centro sin demasiado peligro le picó mal al central Reta, (el estado de cancha le jugó una mala pasada) y fue directo al brazo abierto del central y hubo un nuevo penal. Esta vez Soto no perdonó a pesar de que el arquero adivinó la dirección y el local se fue a los vestuarios arriba por dos goles.

En el complemento, el protagonismo de Círculo fue mayor, obligado por la necesidad, y porque el local estaba tranquilo con la ventaja y sabía que podía lastimar de contra. El Papero, más allá de jugar en terreno rival, no inquietó a Dianda que mostró mucha seguridad cada vez que lo probaron en el juego aéreo.

En el partido no había demasiadas emociones, pero la diferencia tenía expectante a Círculo que, si lograba llegar al descuento, con ese envión podía ir por la igualdad. Pero el gol llegó del otro lado, a los 73′, en la primera contra a fondo, el ingresado Gutiérrez recibió por izquierda, metió el pase bajo para Fernando Núñez y el “9” definió de zurda al palo más lejano de Casas.

Con el partido liquidado, solo hubo tiempo para el descuento del conjunto dirigido por Roberto Fito González luego de que el árbitro señalara el punto de penal por una mano en el área. El encargado de ejecutar el tiro fue Nahuel Luna que finalmente puso el 3 a 1 para un Círculo Deportivo que vuelve de Córdoba sin nada y con una fecha por delante libre que lo puede llegar a complicar en la lucha por la permanencia en la tercera categoría del fútbol argentino.