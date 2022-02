Aldosivi-Boca: otro partido colmado con hinchas visitantes en Mar del Plata

Pese a que las autoridades evitan hablar de “visitantes”, el sector norte del Minella se vio una vez más repleto por público “Xeneize”.

(Fotos: Qué digital)

Tal y como sucedió hace cuatro meses, el sector norte del estadio José María Minella, que era exclusivo para simpatizantes “neutrales”, se colmó de hinchas de Boca en el duelo de este miércoles ante Aldosivi en Mar del Plata, y a pesar de las insólitas advertencias de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), hubo indumentaria, elementos, colorido y cánticos identificados con el conjunto visitante.

Está claro que las personas que concurrieron al sector norte del Mundialista en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional fueron hinchas de Boca que viven en Mar del Plata y alrededores quienes, imposibilitados de poder ver a su equipo con asiduidad, se hicieron presentes en la victoria del Xeneize por 2 a 1 con el aval oficial aunque sin que las autoridades hablen de “hinchas visitantes”.

Pese a que la prohibición y los avisos previos por parte de Aprevide, sumados al control en el ingreso de la popular y platea descubierta norte, generaron que no todos los hinchas fueran con indumentaria Azul y Oro, algunos de ellos se animaron a ingresar al estadio con camisetas de Boca y objetos identificados con el conjunto Xeneize.

Así, el sector norte del estadio Mundialista de Mar del Plata se pobló de hinchas visitantes que no solo se visibilizaron por algún atuendo Bostero, sino que también se hicieron sentir por los diferentes cánticos y festejos que estuvieron en la previa, a lo largo del encuentro y una vez finalizado el mismo. Además, esa parcialidad por supuesto que gritó los goles del colombiano Sebastián Villa y ovacionó y le dio un cálido recibimiento al actual entrenador de Aldosivi, Martín Palermo, ídolo y máximo goleador histórico de Boca Juniors.

En la mañana de este mismo miércoles, Gustavo Gómez, titular de Aprevide, dialogó con Radio Brisas FM 98.5 y se refirió a la supuesta prohibición de “visitantes y neutrales” que iba a haber en este encuentro. “Las dimensiones del Minella y una ciudad turística como Mar del Plata dan como resultado que el club Aldosivi le pidiera a la AFA vender más tickets. Entendemos que es lógico que los clubes quieren vender más entradas en un evento como este. Lo que nosotros decimos es que no hay visitantes, y la palabra neutral, que se ha usado en algunos medios, no es así. Lo que en realidad creemos es que va a ir gente que tiene ganas de ir a ver el partido, por lo que esto no implica que nosotros hayamos habilitado la posibilidad de que vuelvan los visitantes”, declaró más preocupado por las palabras a utilizar que por lo que en definitiva es, en los hechos, la vuelta de público visitante a la cancha.

Asimismo, y a pesar de conocer que efectivamente la autorización para la venta de entradas implica la concurrencia de público visitante, el funcionario bonaerense hizo hincapié en las condiciones que aspiraban que cumplieran los hinchas. “Lo único que pedimos es que se respeten los colores del club local y que no vayan con ningún tipo de indumentaria o elemento identificatorio de otro club porque eso sería, aparte de una ‘provocación innecesaria’, habilitar una situación que hoy todavía no está zanjada y que requiere de un debate serio”, dijo.

Es en este marco que ya en las inmediaciones del José María Minella los colores azul y amarillo que representan al club de La Ribera se observaron en la previa al encuentro. Una vez dentro de la tribuna, el colorido fue más “neutral” -a pesar de algunas camisetas y globos-, aunque el cántico se inclinó indudablemente hacia la pasión y el amor que esos miles de hinchas sienten por el Xeneize.