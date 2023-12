Torneo Regional: Kimberley ganó en María Ignacia en el arranque de los playoffs

El “Dragón” derrotó por 2 a o a Velense como visitante con los tantos de Marco Miori y Leonel Iriarte. En la revancha del jueves buscará sellar la clasificación a los cuartos de final.

(Prensa Kimberley)

Kimberley consiguió este domingo un gran triunfo por 2 a 0 como visitante ante Velense por el partido de ida de los octavos de final del Torneo Regional Amateur. El Dragón se impuso con con goles de Marco Miori y Leonel Iriarte para quedarse con el primer chico de la serie. Este jueves definirá el pase a la siguiente instancia cuando reciba desde las 19.30 al elenco de Tandil en Polonia y Vértiz.

Luego de haber cerrado la primera fase de la Región Pampeana Sur de manera invicta, Kimberley debía visitar a Velense de María Ignacia en el inicio de un nuevo camino en busca del tan ansiado ascenso al Federal A.

Desde el arranque, el conjunto marplatense salió a adueñarse de la pelota y en la primera que tuvo, no perdonó. A los 4′, Marco Miori no dejó pasar la posibilidad brindada por el arquero del local, Cristian Bucci, al no poder contener un centro de Franco Mañas y, con una pirueta, estampó el 1 a 0 parcial.

Kimberley no se quedó conforme con la ventaja conseguida y redobló esfuerzos para ampliarla. Sin embargo, en esa búsqueda del segundo grito, el local encontró, de contra golpe, la vía para llegar con peligro al arco defendido por Nicolás Báez que respondió de buena manera para sostener el cero.

Ya en el complemento, el desarrollo continuó por los mismos carriles por los que transitó la primera parte, con el Dragón dominante y Valense a la espera de asestar un golpe de contra. Así, cuando menos pasaba, los de Mariano Mignini llegaron al segundo.

Nuevamente Bucci tuvo dificultades para retener un remate de Santiago Vásquez y, en el rebote, apareció Leonel Iriarte para establecer de cabeza el 2 a 0 que sería definitivo.

En la otra llave, en tanto, El Gran Povenir goleó en el partido de ida disputado en San Clemente del Tuyú 3 a 0 a Argentinos de 25 de Mayo y se encamina para transformarse en el rival con el que Kimberley o Velense se deberán topar en la próxima ronda.

Después de esta buena diferencia obtenida en su visita a María Ignacia, el Verdiblanco buscará terminar de sellar la clasificación a los cuartos de final en el “José Alberto Valle” el próximo jueves desde las 17.30 en lo que será su último partido del año.