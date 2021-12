Vóley: empezó a disputarse la Copa Argentina en Mar del Plata

Con cinco partidos por día y la presencia de Once Unidos, comenzó el certamen que dio inicio a la temporada de la primera división del vóley argentino.

(Foto: archivo / Qué digital)

Por segundo año consecutivo, Once Unidos forma parte de la primera división del vóley argentino y es por eso que en su sede ubicada en la calle Falkner al 5220 de Mar del Plata comenzó a disputarse la Copa Argentina, que es el puntapié inicial de la temporada 2021-2022.

A diferencia de la temporada anterior, en esta oportunidad son once los equipos que conforman la primera división (el año pasado eran solamente siete) y, además, el público que lo desee puede hacerse presente en la cancha, con un aforo al 50% en el marco de la pandemia.

Los once equipos que conforman la máxima categoría de vóley fueron divididos en tres grupos (uno de tres y los otros dos de cuatro) en una Copa que dio inicio este lunes en Mar del Plata con el partido entre Defensores de Banfield y Club Atlético Paracao, ambos conjuntos que conforman el grupo A junto al poderoso y último campeón UPCN de San Juan.

En lo que respecta al Grupo B, está compuesto por Ciudad Vóley (último subcampeón), UVT vóley, y dos nuevos equipos que no estuvieron en la temporada pasada: Policial Vóley y Gigantes del Sur. A su vez, el Grupo C será el de mayor atracción para Mar del Plata ya que es el que conforma Once Unidos. El elenco dirigido por Gonzalo Borstelmann se medirá a Obras de San Juan, River Plate y Monteros Vóley Club, (estos dos últimos conjuntos se suman en esta temporada).