Once Unidos finalizó invicto en el grupo y piensa en los playoffs de la Copa Argentina

(Foto: archivo / Qué digital)

Once Unidos tuvo en Mar del Plata una fase de grupos perfecta, y en esta tercera jornada cargada de vóley venció a Obras de San Juan por 3 a 0 con parciales 29-27, 25-14 y 26-24 para finalizar como líder la Zona C de la Copa Argentina. Ahora piensa en el comienzo de los playoffs ya que disputará este jueves desde las 21 ante Defensores de Banfield los cuartos de final de la Copa Argentina.

En esta segunda temporada consecutiva del elenco marplatense en la máxima categoría del vóley argentino, volvió a clasificarse a la siguiente fase de la Copa Argentina (certamen con el que arranca la temporada). En esta oportunidad se cruzará con Defensores de Banfield, equipo que finalizó segundo en el Grupo A (venció a Paracao y cayó ante el poderoso UPCN).

Los otros duelos de los cuartos de final de la Copa Argentina que se disputarán este jueves en la sede de Once Unidos ubicada en la calle Falkner al 5220 de Mar del Plata son: desde las 11 River se mide ante Policial, mientras que desde las 14 se enfrentan el último campeón y gran candidato UPCN de San Juan ante UVT, también de la provincia sanjuanina, mientras que en la antesala del partido de los marplatenses se enfrentarán desde las 17 Obras ante a Ciudad Vóley.

En la tercera jornada extensa de vóley en la ciudad, Once Unidos volvió a cerrar el día con una gran victoria en set corridos ante su público. El primer set fue de una paridad absoluta, en la que ninguno de los dos no lograba cerrar el juego. Finalmente y tras varios idas y vueltas, Once Unidos se quedó con el primero por 29-27.