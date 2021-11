¿Cómo suena tu marca?

Por Adrián Luis Alveolite | Especialista en Propiedad Intelectual.

Una de las claves del registro de una marca son los aspectos fonéticos, es decir, cómo suena.

Si tuviéramos una marca registrada por ejemplo “BABY” (nomenclatura que en inglés refiere a bebé) para pañales para bebé y alguien pretendiera registrar la marca “VEIBI” para lo mismo, naturalmente no se podría por un aspecto

vinculado justamente a la confundibilidad fonética, es decir, ambas palabras se escriben totalmente diferente pero se pronuncian y “suenan igual”.

La Ley 22.362 prohíbe y sanciona con nulidad el uso de marcas que sean similares a las que están registradas, por lo que se impide que otros usen nombres que sean parecidos con el objetivo de evitar en relación a los aspectos comerciales la competencia desleal y/o el eventual desvío de clientela y por el lado del consumidor que no se le genere confusión a la hora de tener que adquirir un producto, ya que al no recordar bien de cuál se trata, podría suceder que pretendiendo elegir uno termine tomando otro.

Todo nuevo emprendimiento debe a la hora de elegir una denominación, es decir, una marca representativa de sus servicios o productos realizar una profunda búsqueda de antecedentes para poder determinar si su elección no resulta confundible en ninguno de los tres principales planos de análisis: el fonético, el conceptual y el gramatical.

No hacer eso primero implicaría correr el riesgo de avanzar con la presentación de una marca que luego no pueda ser registrable y perder tiempo y dinero o, mucho peor, comenzar a usar una marca sin propiciar previamente su protección y luego de realizar un importante esfuerzo de instalación publicitaria, en marketing, en el montaje del negocio y en la identificación y rotulación de los productos y/o servicios advertirse que no resultaría posible proteger esa marca ya lanzada por ser igual o muy similar a una ya registrada, poniendo en crisis todo el emprendimiento y la actividad comercial desplegada.

Siempre decimos lo mismo: el primer paso de todo proyecto exitoso es registrar la marca y luego protegerla para evitar imitaciones y usos indebidos por terceros.