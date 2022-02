¿Por qué la similitud es importante?

Por Adrián Luis Alveolite | Especialista en Propiedad Intelectual.

(Foto: ilustrativa / Qué digital)

Las marcas registradas impiden que otros usen palabras (denominaciones) similares.

¿Por qué?

Porque la ley quiere evitar en relación a los aspectos comerciales la competencia desleal y/o el eventual desvío de clientela y por el lado del consumidor que no se le genere confusión a la hora de tener que adquirir un producto y no recuerda bien cuál, es decir, que pretendiendo elegir uno no termine tomando otro.

La similitud o confundibilidad marcaria hay que pensar que puede darse en tres planos: el fonético, por ejemplo una marca registrada como BABY para pañales de bebé y otra que pretenda registrarse para lo mismo que se llame BEIBI (se escriben diferente pero se pronuncian iguales); en otro orden la confundibilidad puede ser conceptual, por ejemplo un balneario que tenga el nombre Costa Dorada y otro que se pretenda registra que se denomine Playa Dorada (son palabras distintas pero refieren al mismo concepto); y finalmente palabras que gramaticalmente se escriban muy parecidas con pequeños matices.

Siempre decimos lo mismo: el primer paso de todo proyecto exitoso es registrar la marca y luego protegerla para evitar imitaciones y usos indebidos por terceros.