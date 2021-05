Homicidio del policía: el imputado declaró y la fiscalía pidió que siga detenido

“No podemos hacer una relación de conexidad con una fiesta de las características que se sostiene con el final del evento que conocemos. La fiscalía se atiene a hacer una trabajo técnico sobre lo que estrictamente tiene reunido en la causa y no podemos salir de ese cauce procesal. Todo lo demás no está, nos vemos limitados a resolver en función de la información que se va colectando en la investigación y no otra”, afirmó el investigador.