Coronavirus: en julio llegarían otras 8 millones de vacunas de Sinopharm

(Foto: archivo / Ministerio de Salud)

El gobierno nacional cerró un nuevo acuerdo para la adquisición de 24 millones de vacunas de Sinopharm contra el coronavirus, por el cual proyectan que en el mes de julio arriben al país las primeras 8 millones. A lo largo de tres meses, Argentina duplicaría su stock de dosis.

Este viernes por la noche, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció desde el Centro Lógistico en Benavídez la extensión de las medidas de restricción y el semáforo epidemiológico para frenar la segunda ola de coronavirus.

Como parte de la conferencia, Vizzotti anunció el cierre de un nuevo acuerdo con el laboratorio asiático Beijing Institute of Biological Products Co Ltd. para la adquisición de 24 millones de vacunas.