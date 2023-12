Los anuncios económicos del gobierno de Milei se realizarán este martes

Así lo adelantó el vocero presidencial que, sin mayores definiciones, insistió en que “se vienen tiempos complejos”.

Milei al saludar este domingo desde la Casa Rosada (Foto: Eliana Obregon / Télam)

Si bien se esperaba algún tipo de definición antes de la apertura de los mercados financieros, el gobierno de Javier Milei adelantó que los anuncios en materia económica se realizarán este martes a cargo del nuevo ministro de Economía, Luis Caputo.

La novedad fue dada a conocer este lunes a primera hora de la mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien descartó que durante esta jornada se conozcan definiciones en materia económica y que, en cambio, se den a conocer este martes -todavía sin horario definido- a cargo de Caputo.

La decisión de dar a conocer esas medidas el martes se produjo en medio de una fuerte escalada de precios que se potenció en los últimos días -como los combustibles que treparon en sólo un día hasta un 23%- a la espera del cambio de gobierno que se concretó este domingo con la asunción del economista de ultraderecha Javier Milei. “Entendemos la ansiedad y la desesperación de muchos por lo que viene”, planteó Adorni.

Por otro lado, y sin mayores definiciones que las ya trazadas por el propio Milei al momento de su asunción, el vocero insistió en que “se vienen tiempos complejos” y con conceptos del tipo: “El no hay plata no es una frase hecha, se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal: no podemos gastar más de lo que tenemos”.

Ante la consulta sobre su estimación sobre cómo sería la apertura de los mercados, Adorni sostuvo que no es su función hacer “pronósticos” de esa naturaleza: “Algo con lo que vamos a terminar es con la futurología”, sentenció.

En su discurso, atravesado casi exclusivamente por la situación económica, Milei este domingo había hecho referencia una y otra vez al ajuste que realizará y entendió que el mismo es la “única solución” a la crisis y que caerá “sobre el Estado”, aunque reconoció que su paquete de medidas “impactará de manera negativa sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”.

Además, a pesar de que numerosos economistas cuestionan ese diagnóstico, anunció el “fin de la emisión de dinero” que, según su concepción, es la “única causa de la inflación”. De todos modos, anunció que seguirán los altos índices inflacionarios. “Aún cuando hoy dejemos de emitir dinero seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente”, advirtió y subrayó: “Lo vamos a pagar con inflación“.

Según informó la agencia oficial Télam, este lunes a la mañana Milei encabezará la primera reunión de gabinete y un encuentro la vicepresidenta Victoria Villarruel. Posteriormente, a las 11, mantendrá una reunión bilateral, acompañado por la canciller Diana Mondino, con el vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, el máximo órgano legislativo de ese país, Wu Weihua, enviado especial del presidente Xi Jinping a la asunción.