Asumió Guillermo Montenegro: “La austeridad es clave para seguir creciendo”

Con un fuerte mensaje basado en la “austeridad”, en línea con la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación, el intendente Guillermo Montenegro asumió este domingo y prestó juramento para iniciar su segundo mandato al frente de la Municipalidad de Mar del Plata tras haberse impuesto en las elecciones 2023 con el 41,2% de los votos.

La asunción para encarar la segunda gestión de gobierno municipal fue programada en el marco de una sesión pública especial convocada por el Concejo Deliberante que se inició a las 9.30. “Sí, juro“, dijo Montenegro minutos después cuando la presidenta del Concejo, Marina Sánchez Herrero, le tomó juramento y le entregó el diploma habilitante. Y tras ello se inició su discurso para trazar algunos de los principales lineamientos de su nuevo mandato.

En el inicio de su discurso, el intendente dijo felicitar a Milei que asumirá este domingo al mediodía como nuevo presidente y al gobernador Axel Kicillof que reasumirá en la Provincia este lunes a la tarde: “Espero que podamos trabajar y construir juntos un futuro mejor, todos queremos que le vaya bien a Argentina, a la Provincia y a la región Mar del Plata”.

Y tras ello empezó a adentrarse en la base de su mensaje: la “austeridad”. Para eso recordó que a lo largo de su primera gestión tanto él como sus funcionarios debieron donar entre el 20% y el 30% de sus sueldos. “La austeridad y el tener las cuentas en orden también es clave para que podamos seguir mejorando y creciendo juntos como región”, fue la definición central que dio en ese sentido.

Pero además buscó enfatizar que esa idea atravesó su primer mandato y que no fue tomada como puntal tras lo que representó el resultado electoral que llevó a Milei a la Presidencia de la Nación. “Esta decisión forma parte de una idea que tenemos muy en claro desde el principio, no es una ola a la que nos subimos”, remarcó. Y, en el mismo sentido, planteó que la intención de su segundo gobierno será “profundizar este camino”.

Más adelante en su discurso, entendió que gobernar se trata de “hacer lo mejor que se pueda con los recursos que se tienen”. “Estoy convencido de que el camino que tomamos es el correcto, por eso lo vamos a seguir profundizando cuatro años más”, sostuvo

Turismo doce meses, empleo de calidad en manos de los privados y simplificación de habilitaciones comerciales fueron algunas de las ideas trazadas también en el discurso: “El norte siempre fue el mismo, acompañar al que quiere trabajar, darle oportunidades y facilidades a los que quieren crecer y defender siempre a los que eligen hacer las cosas bien”.

En torno a la seguridad planteó que siempre “va a ser prioridad” y para ello adelantó que se conformará, de la mano del nuevo secretario de Seguridad, Rodrigo Goncalvez, hasta ahora jefe de Defensa Civil, una mesa de trabajo multidisciplinaria. Y también, adelantó, volverá a pedir “que las fuerzas federales vengan a la ciudad”, en relación a la Gendarmería, teniendo en cuenta la presencia de Prefectura de manera fija.

Este jueves Montenegro ya había anunciado cómo será la integración de su nuevo gabinete con cambios de roles de funcionarios actuales, continuidades, concejales oficialistas que irán al gobierno y también la creación de nuevas secretarías: por ejemplo, se unifica la de Hacienda con la Subsecretaría de Legal, Técnica, se crea la de Participación Ciudadana y Descentralización, se desintegra la de Gobierno y se renombra a la de Desarrollo Productivo por Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada. Las juras y asunciones serán este lunes a partir de las 9.

En ese sentido, en su discurso también les envió un mensaje de manera directa: les pidió “cercanía, honestidad y escuchar” y dijo que será “implacable con los que no funcionen”: “Los que no estén a la altura y no cumplan con su función no formarán parte de mi equipo, se les pedirá la renuncia y seguiremos trabajando por nuestra región Mar del Plata”.