Milei anticipó más ajuste en su gobierno y reconoció: “Sabemos que será duro”

El economista de ultraderecha asumió la presidencia y habló ante la Plaza del Congreso. Anticipó alta inflación y afirmó que recibió “la peor herencia” del gobierno saliente.

(Foto: Leo Vaca / Télam)

Tras asumir la presidencia, Javier Milei dio un discurso ante la Plaza del Congreso en el que prometió profundizar el ajuste, anticipó que el inicio de su gestión “será duro” y habló de la “herencia” que recibió. Trascendió que este lunes por la mañana habrá anuncios de las primeras medidas económicas.

Luego de tomar posesión de los atributos presidenciales ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei empezó su mandato con un discurso de media hora ante la Plaza del Congreso donde permanecían seguidores, y luego realizó una caravana hacia la Casa Rosada de cara a la jura de su gabinete que será por la tarde.

En su discurso del presidente, atravesado casi exclusivamente por la situación económica, Milei hizo referencia una y otra vez al ajuste que realizará y remarcó que el mismo es la “única solución” a la crisis y que el mismo caerá “sobre el Estado”, aunque reconoció que su paquete de medidas “impactará de manera negativa sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes”.

Con su habitual nostalgia a dirigentes políticos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, remarcó que su gestión estará atravesada por el liberalismo e intentó nuevamente despegarse de lo que denomina “la casta”, en referencia a la clase política -no así la económica- de la que de todos modos algunos de sus exponentes nutrirán su gobierno y su propio gabinete.

También dijo que el modelo capitalista de país en los últimos 100 años “ha fracasado” pero hizo énfasis puntualmente en la “herencia” que recibió del gobierno saliente, en una tendencia de decrecimiento que asegura se arrastra hace 15 años, es decir, incluido el gobierno de Mauricio Macri, uno de sus socios: “Ningún gobierno ha recibido una herencia peor a la que hemos recibido nosotros“, aseguró.

Frente al déficit fiscal existente -de 17 puntos, según puntualizó- afirmó: “No existe solución viable en la que se evite atacar al déficit fiscal”, y ratificando su ultracapitalismo reiteró que el enfrentamiento a ese déficit será con ajuste: “La solución implica un ajuste fiscal en el sector público nacional de 5% puntos del PBI que a diferencia del pasado caerá casi totalmente sobre el Estado y no sobre el sector privado“, aclaró.

Además, a pesar de que numerosos economistas cuestionan ese diagnóstico, anunció el “fin de la emisión de dinero” que, según su concepción, es la “única causa de la inflación”. De todos modos, anunció que seguirán los altos índices inflacionarios: “Aún cuando hoy dejemos de emitir dinero seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente”, advirtió y subrayó: “Lo vamos a pagar con inflación“.

También en términos de “herencia” y economía, dijo que el gobierno deja “una inflación plantada del 15.000% anual“, aunque dijo que en su gobierno va a “luchar con uñas y dientes para erradicarla”.

En otro tramo, además de hablar de otras deudas contraídas, afirmó que los vencimientos de deudas con organismos multilaterales de crédito llegarían según Milei “a los 25 mil millones de dólares en monda extranjera”. En ese marco, más allá de ratificar al igual que el gobierno saliente el pago de la deuda tomada por Macri, a modo de lamento afirmó que hubo “brutales incumplimientos” de la gestión pasada con el FMI.

“Luego de ese cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión de shock o gradualismo”, sumó y dijo que los empresarios no invertirán “hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo“.

“Por ende, la conclusión es que no hay alternativa al ajuste, y no hay alternativa al shock, naturalmente eso impactará de manera negativa sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres e indigentes. Habrá estanflación (NdR: inflación+recesión), es cierto, pero no es algo muy distinto a lo que ha pasado en los últimos 15 años. Este es el último mal trago para iniciar la reconstrucción de argentina”, añadió.

Además de hacer referencia a la crisis actual, como también a la que sobrevendrá con su gestión, dijo “habrá luz al final del camino”, y anticipó: “Sabemos que será duro“. “En el corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos”, fue otro de los últimos pronósticos que realizó Milei sobre el final de su discurso además de remarcar su liberalismo y hablar del inicio de “un nuevo contrato social” en función del resultado electoral que le dio el poder.