Austeridad y “región Mar del Plata”, los ejes del discurso de asunción de Montenegro

En el inicio de su segundo mandato, el intendente enfatizó en el concepto de región para referirse a la capacidad e influencia productiva de la ciudad.

(Fotos: Qué digital)

Con el foco puesto en la austeridad en línea con los conceptos expresados por el nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, y apoyado en el empleo privado y en la definición de “región Mar del Plata” como puntuales, el intendente Guillermo Montenegro prestó juramento e inició este domingo su segundo mandato al frente de la Municipalidad. “Estoy convencido de que el camino que tomamos es el correcto, por eso lo vamos a seguir profundizando cuatro años más”, afirmó.

Cuando hace cuatro años, el 10 de diciembre de 2019, Montenegro asumía en el cargo convocaba “a todos a empujar“, planteaba que iba a “costar” pero que a través de su gobierno se iban a “lograr” distintos objetivos, entre ellos “poner a Mar del Plata en lo más alto”.

Este domingo, cuatro años después, al asumir para su segundo mandato dijo estar convencido de que ese camino tomado “es el correcto” por lo que prometió “seguir profundizandolo cuatro años más”. Ese camino, dijo Montenegro, se inició con el objetivo fijado en “salir del estancamiento” y transformar” a Mar del Plata en “la ciudad del sí”.

Bajo esa premisa, y antes de ingresar a desarrollar el concepto de “región Mar del Plata” en materia productiva, el intendente dijo haber generado una ciudad “con movimiento, propuestas y actividades los doce meses del año” en base a una “cultura del turismo de eventos, tanto recreativos y de espectáculos como de reuniones”.

Y eso lo vinculó a su asociación con el sector privado. “El que genera empleo de calidad es el privado y por eso había que sacarle la pata de encima, dejarlos trabajar y crecer”, sostuvo como ha reiterado en diversos mensajes y así introdujo que “si a una empresa le va bien, contrata más gente y eso se traduce en más trabajo para quienes viven en la región”.

¿Por qué se refiere a “región Mar del Plata”? Ese parece ser el nuevo mensaje que se convertirá en recurrente en los discursos de Montenegro, quien este domingo refirió a modo de explicación que “la región de Mar del Plata es uno de los polos productivos más importantes de todo el país”

“En estos cuatro años trabajamos muchísimo para que tenga este lugar”, entendió y enumeró una serie de acciones para “profundizar” en su nueva gestión:

“Quita de trabas para los que quieren abrir un negocio con las habilitaciones en el día, con la cultura de eventos los 12 meses del año, con las destilerías que estaban prohibidas y ahora no solo exportan al exterior sino que están trabajando para, desde nuestro Parque Industrial, producir gin para una de las empresas multinacionales más importantes del mundo. Y de la mano del Parque Industrial 2, para profundizar el crecimiento que llevamos adelante en estos últimos años junto al sector privado”.

AUSTERIDAD

“Las ideas de austeridad no son una novedad”, fue una de las definiciones de Montenegro para enfatizar que esa premisa atravesó su primer mandato y que no fue tomada como puntal tras lo que representó el resultado electoral que llevó a Milei a la Presidencia de la Nación. “Esta decisión forma parte de una idea que tenemos muy en claro desde el principio, no es una ola a la que nos subimos”, remarcó.

Para ello enumeró una reducción en funcionarios políticos decidida para este segundo mandato y la donación de una parte de los sueldos de entre el 20% y el 30% que se llevó adelante en su primer mandato. “Lo hicimos hace cuatro años, lo sostenemos y profundizamos hoy”, anticipó.

También habló sobre qué “impactos” tienen esas decisiones:

“La donación del 20 y el 30% de nuestros sueldos nos permitió que más de 25 millones de pesos mensuales sean destinados a los diferentes servicios que presta el Municipio”.

de pesos mensuales sean destinados a los diferentes servicios que presta el Municipio”. “Antes de terminar esta primera gestión, le pedí a todos los funcionarios que renunciaran a las vacaciones que no se habían tomado. Esta decisión representa 150 millones de pesos en el año”.

de pesos en el año”. “La reducción de funcionarios políticos va a hacer que tengamos 60 millones más todos los meses para seguir mejorando la calidad de vida de cada uno de los vecinos de nuestra región”.

Por otro lado, en su discurso Montenegro consideró que en su primer mandato los recursos que tuvo a su disposición no fueron los ideales y, entonces, afirmó que su gobierno “se las ingenió” para hacer obras, como anticipo de lo que puede llegar a venirse a partir de las políticas de ajuste y recorte anticipadas por Javier Milei.

Así enumeró “la contribución por mejoras para trabajar en equipo con los marplatenses y asfaltar distintos sectores de la ciudad; el sistema de padrinazgo para que haya privados que financien, hagan obras y mantengan espacios públicos; y la utilización de espacios públicos para fines comerciales con la instalación de emprendimientos y foodtrucks”.

“Estas son solamente algunas de las medidas que tomamos estos cuatro años para administrar los recursos de los marplatenses de la manera más coherente y austera posible”, entendió y enfatizó que “gobernar se trata de hacer lo mejor que se pueda con los recursos que se tengan”.

“Estoy convencido de que el camino que tomamos es el correcto, por eso lo vamos a seguir profundizando cuatro años más”, concluyó.