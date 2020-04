Alrededor de 8 millones de personas cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia

Más de 2 millones de beneficiarios de asignaciones ya lo cobraron, mientras que el resto lo hará a partir del cronograma de pago que comenzará el 21 de abril.

La Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) informó que alrededor de ocho millones de personas cobrarán el Ingreso Familiar de Emergencia, destinado a trabajadores informales y monotributistas en medio de la pandemia de coronavirus y las consecuencias económicas que arrojó.

En concreto, los beneficiarios del bono son un total de 7.854.316 personas, de los cuales más de dos millones ya lo percibieron por tratarse de beneficiarios de asignaciones por hijo o por embarazo a quienes se les acreditó automáticamente.

El resto –5.464.552 personas-, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas, empezarán a cobrarlo a partir del cronograma de pago que difundió Anses en los últimos días y que comenzará el 21 de abril.

Además, recordaron que para todos aquellos que no hayan podido preinscribirse a tiempo o bien no pudieron pasar esa primera etapa por errores en la base de datos de la Anses, tendrán una segunda oportunidad de inscribirse, aunque aún no se detalló la fecha en que será posible.

Mientras tanto, esta semana continúa el proceso de carga de datos para todos aquellos que hayan decidido cobrarlo a través de una cuenta bancaria u otros medios de pago. En el primero de los casos, aquellos cuyo último número del DNI sea 4 o 5 deberán ingresar los datos solicitados en la web de Anses este lunes, mientras que el martes las terminaciones en 6 y 7 y el miércoles los que terminen en 8 y 9.

En el segundo de los casos, es decir, para quienes no desean o no pueden cobrar a través de una cuenta bancaria, el jueves estará disponible la elección de los medios de pago, también en la web de Anses.