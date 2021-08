Caso Jonatan Corbalán: “No entiendo qué tenemos que hacer acá pidiendo justicia”

La familia del cuidacoches que murió tras ser atropellado por una camioneta que se dio a la fuga en la avenida Constitución reclama respuestas.

(Fotos: Qué digital)

Jonatan Corbalán, de 30 años, trabajaba como cuidacoches hace cinco años en la zona de la avenida Constitución y Benito Juárez hasta que este domingo a la madrugada fue atropellado por una camioneta que se dio a la fuga y murió. Su familia, inmersa en un profundo dolor, reclama que el conductor se presente ante la Justicia.

Como eso todavía no ocurrió, este lunes a la mañana se acercaron hasta el lugar para exigir respuestas: afirman que en la comisaría les dijeron que de siete cámaras sólo cuatro funcionaban y que las imágenes no llegan a ser nítidas. “¿Hoy tenemos que ir al funeral y tenemos que estar acá reclamando esto?“, lamenta Claudia, la pareja del joven, que era papá de dos hijos. Esteban, el hermano, expone que ninguna autoridad municipal ni judicial se contactó con ellos: “Nos indigna que tenemos que venir nosotros para pedir una cámara de seguridad”.

Este domingo por la madrugada una camioneta Ford Ranger de color oscuro, que circulaba a alta velocidad por la avenida Constitución, atropelló y dejó gravemente herido a Jonatan Corbalán, de 30 años, cuidacoches de la zona. Debido a que el conductor se dio a la fuga, la rápida reacción de los testigos permitió que el joven pudiera ser trasladado al Hospital Interzonal. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los profesionales, ante las graves heridas que sufrió, finalmente falleció minutos después.

Desde el momento del hecho nada se sabe de la camioneta que atropelló y mató a Jonatan. Por eso este lunes la familia del joven se acercó hasta el lugar del hecho para hacerse escuchar, pese al dolor, y con “indignación” por la falta de respuesta de las autoridades.

Los familiares de Jonatan Corbalán sienten el acompañamiento de vecinos y comerciantes de la zona del hecho, con quienes el joven tenía una muy buena relación, y también de veteranos de Malvinas que los ayudaron para tomar contacto con el abogado Maximiliano Orsini para que los represente en la causa judicial que está a cargo del fiscal de Delitos Culposos Pablo Cistoldi.

Sin embargo, no sienten acompañamiento por parte de las autoridades. “Esto fue un asesinato, y con todo esto tenemos que venir nosotros acá, salir de casa que estamos llorando a mi hermano para venir a pedir una cámara, justicia, que aparezca por favor esta persona que mató y dejó impunemente tirado a mi hermano acá en la calle y dejó que se muera”, expresa Esteban en diálogo con Qué digital.

“Lamentablemente esto no tendría que pasar pero tenemos que estar haciendo esto, la verdad que no entiendo qué tenemos que estar haciendo acá, pidiendo justicia, y no los dirigentes que no están intentando hacer algo. Todavía no nos llamó nadie, ni de la intendencia, ni el fiscal que maneja el caso”, cuestiona y destaca que el abogado se encuentra abocado a la causa judicial que comenzó a ser instruida tras el hecho.

“Nos indigna que tenemos que venir nosotros para pedir una cámara de seguridad. Cómo puedo pedir yo que miren las cámaras, cómo puede ser que todavía no tengan la patente de la camioneta“, agrega.

Esteban recuerda a su hermano menor como una “excelente persona” que hace cinco año trabajaba en ese lugar para que a sus dos hijos no les faltara lo mínimo e indispensable. “Yo no quería que estuviera acá porque le podía pasar algo pero lamentablemente el país está viviendo una situación de mierda y tenía que estar acá y lo bancábamos”, señala.

Claudia, la pareja de Jonatan, abrazada a su hijos, expone que desde la comisaría séptima les dijeron que de siete cámaras en la zona, solo cuatro funcionaban y que “no se ven bien”. “El intendente que se acerque a darnos una respuesta, que el intendente se haga cargo de las cámaras. Para cobrar multas las cámaras andan perfecta, pero matan a mi marido y no hay repuesta alguna“, cuestionó en diálogo con el canal C5N.

Y se preguntó: “¿Hoy tenemos que ir al funeral y tenemos que estar acá reclamando esto? ¿Con qué necesidad, porque no tenemos plata, porque somos gente humilde que trabajamos el día a día para sobrevivir y porque no tenemos plata para pagarle a alguien para que se muevan más rápido? No es justo que tengamos que estar acá”.