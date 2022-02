Emiten un nuevo alerta por riesgo “muy alto” de incendios en Mar del Plata

Desde Defensa Civil advirtieron que las posibilidades de propagación serán “muy altas” los próximos días debido a las condiciones climáticas.

(Foto: archivo / Qué digital)

En el marco de una actualización constante que se realiza del Índice Meteorológico de Incendio Forestales, el área de Defensa Civil de la Municipalidad alertó que se presentan condiciones de riego “muy altas” para la generación y propagación de incendios en Mar del Plata por lo que de manera preventiva reiteraron una serie de recomendaciones a tener en cuenta.

Desde el Municipio explicaron que desde este domingo y hasta el martes el Índice Meteorológico de Incendio Forestales (FWI) prevé un valor “muy alto” de posibilidades de generación de focos ígneos dadas las condiciones del tiempo que se presentan en la ciudad.

De esta manera, desde Defensa Civil recomendaron y pidieron no realizar quemas de limpieza de pastizales, restos de poda o residuos; no tirar basura, botellas o vidrios en terrenos baldíos; no arrojar colillas de cigarrillos por las ventanillas de autos, balcones o ventanas de edificios; y encender fogatas sólo en áreas permitidas y nunca olvidar de apagarlas.

Este índice de actualización periódica, puede ser consultado diariamente a través de la web de la Municipalidad en el siguiente link.

Se trata de un indice que “ayuda a evaluar la facilidad de ignición, la velocidad de propagación, la dificultad de control y el impacto del fuego, en función de los factores fijos y variables que lo afectan (vegetación, topografía, meteorología)”.