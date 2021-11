Frente a las altas temperaturas del domingo, piden precaución para evitar incendios

Desde Defensa Civil alertan sobre la importancia de prevenir incendios forestales y de pastizales frente a las condiciones meteorológicas vigentes.

Desde las primeras horas de la mañana del domingo, el calor dice presente y Mar del Plata y Batán experimentan temperaturas por encima de los 20°C. Con una máxima prevista alrededor de los 30°C, desde Defensa Civil recordaron la importancia de tomar precauciones para evitar que se desencadenen incendios forestales y de pastizales.

Al respecto, Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil, afirmó que actualmente en el partido de General Pueyrredon están enfrentando cada vez con mayor periodicidad incendios de estas características, potenciados por las condiciones meteorológicas.

Entonces, frente al calor y la llegada de turistas por el fin de semana largo, y la posibilidad de que se desencadenen numerosos siniestros en zonas de pastizales o parques, reiteraron la importancia de evitar iniciar fuego en lugares no habilitados para tal fin.

“Sin duda que los incendios forestales van a ser una de las preocupaciones y ocupaciones del cuerpo de Bomberos, tanto voluntarios como de la Policía de la Provincia, dado que los índices van a marcar una tendencia a ese tipo de siniestralidad”, anticipó Goncalvez.

Entre las recomendaciones que reiteran por estos días, además de no iniciar fuego en lugares que están prohibidos o que no tienen los medios ni los recursos necesarios para serlo, no tirar basura en terrenos baldíos ni dejar basura en la playa ni en otros sectores de vegetación de ningún tipo, teniendo en cuenta que un simple vidrio puede iniciar la combustión.

También, solicitaron no iniciar la quema de restos de oda o de residuos, no arrojar colillas de cigarrillos y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.

Frente a este tipo de siniestros potenciados por el calor en Mar del Plata, recordaron, es necesario llamar a Defensa Civil al número 103, o a Bomberos al número 100. “Entre todos podemos hacer que estas jornadas terminen siendo de diversión y no de desesperación para algunos vecinos“, insistió.