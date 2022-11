Fotomultas: cómo se realizan los descargos y los “pagos voluntarios” con descuento

Desde el Municipio detallaron algunas de las características del funcionamiento del nuevo sistema que ya está vigente.

(Foto: archivo / Qué digital)

El sistema de fotomultas volvió a ponerse en marcha este miércoles en Mar del Plata, tras una primera experiencia llevada adelante hasta 2019, y desde el gobierno municipal explicaron algunas de las características del funcionamiento como que pueden realizarse “pagos voluntarios” de las multas ante una primera notificación, que contemplan un descuento del 50% en el valor, y también cómo deberán realizarse los descargos en caso de personas que consideren que no cometieron la infracción señalada.

Tal como estaba previsto, este miércoles empezaron a aplicarse fotomultas en Mar del Plata, con dispositivos activos ubicados en 16 sectores de los cuales en 3 hay radares destinados a captar excesos de velocidad y en los restantes 13 para controlar el cruce de semáforos con la luz roja o la invasión de las sendas peatonales.

Las multas, de acuerdo a los valores de base vigentes hasta el 31 de diciembre, van por exceso de velocidad de $27.270 a $181.800; por cruzar semáforos en rojo entre $54.540 y $181.800; y por no respetar demarcaciones de las esquinas como las sendas peatonales de $9.090 hasta $18.180.



A la hora de la implementación del sistema, de la detección de las infracciones y de la notificación de las multas a las y los automovilistas, desde el gobierno municipal explicaron que existe la posibilidad de abonar la sanción con descuento. Para ello habrá un período de “pago voluntario”, previsto en la primera notificación, que implica una bonificación del 50% del valor mínimo de la sanción correspondiente. El vencimiento estará impreso en las actas automáticas.

En aquellos casos en que el plazo otorgado para el pago voluntario esté vencido, se podrá abonar la infracción de la misma manera, reimprimiendo un nuevo cupón de pago actualizado desde la web o al esperar la citación para presentar el descargo correspondiente con un nuevo cupón, detallaron desde la Municipalidad. De todas formas, para esos casos el beneficio del 50% de descuento no aplicará.

Por su parte, en el caso de no haber recibido la notificación de infracción o recibirla vencida, se podrá obtener una prórroga de pago con el beneficio del 50% de descuento a través del sistema “Mi Web”.

¿Dónde se pueden realizar el pago? “En cualquier sucursal del Banco Provincia, Bapro Pagos o por Red Link. Además, se puede realizar el pago en cualquier sucursal Rapipago y también se puede abonar con tarjetas de crédito en la página web”, explicaron desde el Municipio.

LOS DESCARGOS

Como parte de la implementación de las fotomultas, desde la Municipalidad también detallaron que las personas que consideren que no cometieron la infracción por la que sean notificadas podrán presentar un descargo ante el Juzgado de Faltas que tenga intervención ya sea de manera personal en las dependencias o por escrito. Esta última opción contempla la posibilidad de ser enviada por correo postal si la persona implicada vive a más de 60 kilómetros.

El descargo no tiene requisitos respecto a su forma y contenido, pero debe contener documentación probatoria y datos de contacto. En ese sentido, desde el gobierno municipal recomendaron que el descargo contenga la siguiente información: número de causa, nombre del titular, DNI y dominio del vehículo sobre el cual se consignó la infracción.

¿Cómo se debe actuar si una persona es notificada de una infracción por un vehículo que no conducía o vendió pero no tiene transferencia? “La ley establece que cuando no se identifica al conductor infractor, recaerá a una presunción de comisión de la infracción en el propietario del vehículo. Ahora bien, el mismo ha vendido el vehículo, o al momento de la infracción el mismo no estaba bajo su tenencia o custodia, deberá denunciar al comprador, tenedor o custodio, mediante el descargo al juzgado administrativo competente. De no cumplir con dicha obligación se harán responsables a los titulares registrales del vehículo de la imposición de la multa”, puntualizaron.