La intensa y constante lluvia de las últimas horas dejó a barrios enteros aislados y, en la zona sur de Mar del Plata distintas familias de San Eduardo de Chapadmalal sufrieron inundaciones y el anegamiento de amplios sectores ubicados al costado de la Diagonal 66. Iniciaron colectas para los damnificados y reclaman la intervención de Defensa Civil. Por su parte, en la escuela Primaria N°24 de Playa Chapadmalal, además, suspendieron las clases por el ingreso de agua a las instalaciones.

Si bien desde la Municipalidad para las 16 no tenían registro de personas evacuadas en sus dispositivos, lo cierto es que a medida que pasan las horas, sigue lloviendo y continúa acumulándose agua que por distintas razones no escurre o no lo hace a tiempo, la cantidad de pedidos de ayuda aumenta y los autoevacuados se multiplican entre la colaboración de vecinos y vecinas.

Uno de esos pedidos para Defensa Civil llega desde la Ruta 11 sur, puntualmente en San Eduardo de Chapadmalal, donde un bajo como lo es la Diagonal 66 en su cruce con calle 16, comenzó a acumular agua y este martes por la tarde la situación de las familias de la zona a partir de las inundaciones pasó a ser “de emergencia”, según relatan los vecinos.

Ante esa situación, no solo comenzaron a reclamar a las autoridades de la Delegación Chapadmalal medidas para que se pueda garantizar el funcionamiento de los canales a cielo abierto por los cuales debería escurrir el agua, sino también asistencia a Defensa Civil, además de haber iniciado una colecta a través del grupo solidario “Manos Abiertas Santa Isabel“: para contactarse para donar ropa o frazadas para las familias afectadas, contactarse para coordinar la llegada de donaciones al 2236732774 (Mariela).

“Lo que la gente necesita principalmente es mano de obra para poder hacer algún tipo de desagüe o drenaje para que el agua siga su camino y no se estanque haciendo un efecto pileta”, explicó Mariela, vecina del barrio, sobre uno de los pedidos urgentes que realizaron a la Delegación.

Desde el Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur también se hicieron eco de la situación que se vive en ese como en otros barrios de la zona sur, y advirtieron que desde la década del 50 “las tareas asociadas con el escurrimiento de las aguas de lluvia no se realizan respetando las pendientes, los caudales y los factores de carga hídrica y de descarga pluvial”, lo cual aseguran derivó en situaciones como las que se viven en inmediaciones de la Diagonal 66.

Además, apuntaron contra las pautas de crecimiento que se están llevando adelante en la zona al “modificar el uso del suelo de rural a urbano, catapultando el precio del metro cuadrado y produciendo ganancias”, sin atender a condiciones elementales como “los servicios ecosistémicos que brindan los arroyos y desagües pluviales“.

En ese sentido, pasadas las 16, las y los vecinos de Playa Chapadmalal empezaron a reportar también el desborde del arroyo Lobería, el cual vio multiplicado su cauce y prácticamente alcanzó el nivel de uno de los puentes de la zona de la “Estafeta”, que en condiciones normales está unos dos metros encima del nivel del agua.

La zona sur es ampliamente afectada por las condiciones climáticas y símbolo de ello también es la situación en la Escuela Primaria N°24 que, mientras en el sistema educativo municipal y provincial se decidió sostener el dictado de clases a pesar del alerta meteorológico, las autoridades educativas tuvieron que pedir a las familias que retiren a las y los estudiantes porque estaba “entrando mucha agua en los salones y no se puede garantizar la continuidad de la jornada escolar”, explicaba un mensaje que circuló entre la comunidad educativa.



Cabe recordar que por cualquier emergencia vinculada a lo habitacional o a la vía pública es posible comunicarse con Defensa Civil al 103 o bien al Whatsapp 2234544360. Para emergencias médicas al 107 y al 147 para el servicio de Atención al Vecino.