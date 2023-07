Calles anegadas en los barrios por la abundante lluvia: cómo sigue el tiempo

Desde Defensa Civil aseguraron que a las primeras horas de la mañana no se reportaron personas evacuadas.

(Foto: archivo / Qué digital)

El mal tiempo en Mar del Plata derivó en calles anegadas en distintos puntos de la ciudad por la abundante lluvia que cayó a lo largo de la noche en el marco del alerta meteorológico: a pesar de la tormenta, al menos hasta las primeras horas del día no se reportaron personas evacuadas.

Este lunes por la noche comenzó un proceso de mal tiempo que tuvo durante la medianoche y la madrugada episodios con importante actividad eléctrica y abundantes precipitaciones en cortos periodos de tiempo, en el marco del alerta amarillo que rige en la costa de Mar del Plata, Mar Chiquita y General Alvarado.

Como parte de ese proceso de mal tiempo, por el cual se esperaban precipitaciones acumuladas de entre 35 y 50 milímetros y que podrían también ser superados de forma puntual, se registraron anegamientos en distintos puntos de la ciudad.

Entre los sectores complicados, por ejemplo, se encontraba en las primeras horas del día Colinas de Peralta Ramos, puntualmente en Figueroa Alcorta a la altura de Génova.



Más allá de las precipitaciones, Rodrigo Goncalvez, titular de Defensa Civil, indicó que al menos hasta las primeras horas de la mañana no se registraron personas evacuadas en Mar del Plata y, por otro lado, desde la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) remarcaron que más allá de casos puntuales, no se registraron fallas en medidores de media tensión, por lo que no hubo barrios enteros sin luz.

No obstante, si bien el mal tiempo menguó durante la mañana, se espera que en las próximas horas vuelva a empeorar, al punto tal que también rige un alerta amarillo al menos hasta la tarde: todavía se esperan valores de precipitación acumulados de más de 35 milímetros.